Главная Новости McLaren За 50 минут до старта: комментарий Оскара Пиастри
Новости

За 50 минут до старта: комментарий Оскара Пиастри

Вчера гонщик Оскар Пиастри не был удовлетворен результатами спринта и квалификации. Ему не удалось заработать очков и финишировать выше пятой позиции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2024, 21:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера гонщик Оскар Пиастри не был удовлетворен результатами спринта и квалификации. Ему не удалось заработать очков и финишировать выше пятой позиции. Однако спортсмен обещал приложить максимум усилий на предстоящей гонке, чтобы улучшить свое положение на трассе.

Оскар Пиастри выразил надежду на лучшее развитие событий в гонке по сравнению со вчерашним днем. Гонщик подчеркнул, что стартует с более выгодной позиции и готов дать бой соперникам на трассе.

«Предвижу ожесточенную борьбу в лидирующей группе, ожидаю много событий на трассе. Наша цель - грамотно действовать, избегать проблем и продвигаться вперед», - поделился своими ожиданиями гонщик команды McLaren.

Источник

McLaren (190)Оскар Пиастри (59)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация