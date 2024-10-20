За 50 минут до старта: комментарий Оскара Пиастри

Вчера гонщик Оскар Пиастри не был удовлетворен результатами спринта и квалификации. Ему не удалось заработать очков и финишировать выше пятой позиции. Однако спортсмен обещал приложить максимум усилий на предстоящей гонке, чтобы улучшить свое положение на трассе.

Оскар Пиастри выразил надежду на лучшее развитие событий в гонке по сравнению со вчерашним днем. Гонщик подчеркнул, что стартует с более выгодной позиции и готов дать бой соперникам на трассе.

«Предвижу ожесточенную борьбу в лидирующей группе, ожидаю много событий на трассе. Наша цель - грамотно действовать, избегать проблем и продвигаться вперед», - поделился своими ожиданиями гонщик команды McLaren.