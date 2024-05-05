Нико Хюлкенберг: 50 минут до гонки.

Пилот Нико Хюлкенберг выйдет на стартовую позицию в Майами с девятого места и надеется завоевать ценные очки для своей команды.

В интервью Хюлкенберг отметил: «Мы отлично справляемся в этом уик-энде, не допускаем ошибок и успешно проходим все тренировки. Верю, что сегодня у нас все будет гладко».

Гонщик выразил уверенность в хорошей работе команды над новыми деталями. «Мы выглядим все более конкурентоспособными по воскресеньям, и я нацелен на сражение с RB. Может быть, нам удастся даже потягаться с Mercedes, хотя это будет сложная задача», - добавил Хюлкенберг.