5 новых моделей Renault, которые прибыли в Россию по удивительно низким ценам

Дилеры презентовали россиянам последнюю модель Renault Sandero Stepway, оценённую в 2,4 миллиона рублей. Новинка 2022 года оснащена 1,6-литровым 113-сильным двигателем.

Автомобильный эксперт отмечает, что у хэтчбека предусмотрено обогреваемые кресла и лобовое стекло, а интерьер выполнен с применением экокожи.

Ещё один вариант для покупателей - модель «Аркана» 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен 114-сильным 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с вариатором и передним приводом, оценённый в 2,5 миллиона рублей.

На третьем месте в списке по цене - Renault Lodgy 2022 года, стоимостью 2,8 миллиона рублей. Под капотом этой модели установлен 1,5-литровый 85-сильный дизель, который работает в связке с механической коробкой передач.

Автомобильный аналитик сообщает, что салон компактвэна рассчитан на семь пассажиров. В описании модели значится наличие кондиционера и полного электропакета.

Фото: Carsweek.ru

Четвертую строчку рейтинга занимает Renault Express - улучшенная версия 2023 года стоимостью 2,9 миллиона рублей. В данной модели в качестве двигателя использован 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 110 л.с.

А на пятом месте по цене расположилась самая дорогая модель Renault в России - Renault Talisman за 6,1 миллиона рублей. Универсал с передним приводом оснащен двигателем объемом два литра и мощностью 200 л.с. Покупателям доступно около 100 опций, включая систему контроля усталости водителя.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что в ближайшее время в Азии будет представлен новый гибридный внедорожник Renault Grand Koleos.