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Откликнутся 468 кроссоверов Voyah Free на русификацию

Voyah проводит отзыв кроссоверов Free в России из-за иностранных интерфейсов. Обновление ПО будет проведено бесплатно. Узнайте подробности на сайте Росстандарта.
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 10:13·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Voyah запускает масштабную кампанию по отзыву 468 кроссоверов Free, проданных в России за период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года. Информация о запланированном отзыве появилась на веб-сайте Росстандарта, вызвав широкий резонанс.

Причиной отзыва стало обнаружение того, что интерфейс данных автомобилей функционирует на иностранном языке, что не соответствует стандартам. Это затрагивает различные элементы, позволяющие владельцам взаимодействовать с различными электронными системами, включая получение информации через зрительные и голосовые команды. Для устранения проблемы на автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения.

Официальный дистрибьютор Voyah в России, ООО «Дунфэн Мотор Рус», свяжется с владельцами кроссоверов Free, подлежащих отзыву, и проинструктирует их о необходимости явиться в авторизованные сервисные центры для обновления ПО. Все работы по внесению изменений будут произведены бесплатно для владельцев.

Источник

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