40 минут до начала гонки: Комментарий Карлоса Сайнса

Карлос Сайнс не смог пробиться в финал квалификации на Гран При в Монако, однако пилот надеется на успешное выступление в гонке.

«Совершенно точно, что благодаря двум обязательным пит-стопам мы увидим нетипичную гонку в Монако. Стратегам придется поработать, но я верю, что двойные остановки на пит-лейне добавят драматики в соревнование».

«Я стартую за пределами первой десятки, поэтому мне необходимо что-то необычное, чтобы попасть в зону очков. Я надеюсь, что наш темп позволит нам продвинуться вперед. Эта гонка обещает быть захватывающей», - поделился своими мыслями гонщик.