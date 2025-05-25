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40 минут до начала гонки: Комментарий Карлоса Сайнса

Карлос Сайнс надеется на очки в Монако: "Гонка может быть сумасшедшей из-за обязательных пит-стопов"
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2025, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс не смог пробиться в финал квалификации на Гран При в Монако, однако пилот надеется на успешное выступление в гонке.

«Совершенно точно, что благодаря двум обязательным пит-стопам мы увидим нетипичную гонку в Монако. Стратегам придется поработать, но я верю, что двойные остановки на пит-лейне добавят драматики в соревнование».

«Я стартую за пределами первой десятки, поэтому мне необходимо что-то необычное, чтобы попасть в зону очков. Я надеюсь, что наш темп позволит нам продвинуться вперед. Эта гонка обещает быть захватывающей», - поделился своими мыслями гонщик.

Источник

Карлос Сайнс-младший (149)Williams (202)

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