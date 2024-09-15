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Поделюсь своими мыслями за 40 минут до старта: Комментарий Франко Колапинто

В свежем сезоне Формулы 1 гонщик Франко Колапинто принял участие лишь во второй гонке за команду Williams. Однако аргентинцу уже удается показывать отличные результаты, опередив на квалификации более опытного пилота - Алекса Элбона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем сезоне Формулы 1 гонщик Франко Колапинто принял участие лишь во второй гонке за команду Williams. Однако аргентинцу уже удается показывать отличные результаты, опередив на квалификации более опытного пилота - Алекса Элбона. Благодаря этому, Колапинто стартует с восьмой позиции на Гран При Азербайджана.

«Прежде всего я очень рад снова выйти на трассу. Это моя вторая гонка в Формуле 1, и вчера благодаря отличной работе команды нам удалось показать хороший результат в квалификации. Все в команде прикладывают огромные усилия для того, чтобы улучшить скорость машины, и мы уже видим, что автомобиль FW46 позволяет нам бороться за очки», - отметил Колапинто.

«Конечно, это приятно, и я с нетерпением жду гонки, хотя я пока не смог провести длинную серию кругов на тренировках. Однако я полностью готов к борьбе», - поделился своими мыслями пилот перед предстоящим этапом.

Источник

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