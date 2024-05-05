За 40 минут до начала: Комментарий Джорджа Расселла

Пилот команды Williams, Джордж Расселл, приступил к Гран При Майами, занимая седьмое место на стартовой решётке. Спортсмен надеется на успешную гонку и заработанные очки.

«Вчера я впервые познакомился с известным музыкантом, Эдом Шираном. Мы провели время на трассе, и, должен признаться, это было очень весело! Погонять на спортивном автомобиле Mercedes, почувствовать дрифт и проехать повороты в управляемом заносе – всё это доставило мне массу удовольствия»

В квалификации Расселл и его команда продемонстрировали хороший результат, наилучший на данный момент. В последнее время у Williams не всегда получалось показать выдающиеся результаты в субботние заезды. «Сегодня я собираюсь бороться с McLaren и, возможно, Ferrari. Однако, мы понимаем, что отстаём от них. Но если удастся продвинуться вверх по положению, это будет уже очень хорошо».