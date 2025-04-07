По-прежнему осталось 40 минут до начала: Комментарий Алекса Элбона

Алекс Элбон стартует в Сузуке девятым и надеется заработать очки…

Австрийский пилот команды "Альфа Таури" выразил уверенность в том, что сможет проявить себя на гонке "Формулы-1" в Японии. Элбон подчеркнул, что важно будет действовать осмотрительно на сложной трассе и физически нагружающем этапе.

В своем интервью перед стартом Алекс рассказал о том, что надеется закончить гонку на той же позиции, на которой стартует. Однако он также признал, что имеет планы по продвижению вперед, учитывая соперников, стартующих позади.

Он отметил, что особую важность придаст пит-стоп на половине дистанции, уверенный в том, что его болид будет демонстрировать лучшие результаты в гонке, чем в квалификации. Спортсмен остается оптимистично настроенным перед стартом гонки "Формулы-1" в Японии.