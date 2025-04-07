Главная Новости Williams По-прежнему осталось 40 минут до начала: Комментарий Алекса Элбона
Новости

По-прежнему осталось 40 минут до начала: Комментарий Алекса Элбона

Алекс Элбон готовится к гонке в Сузуке и рассказывает о своих надеждах на заработок очков, стратегии старта и физических нагрузках. Пилот рассматривает возможности для продвижения вперед и уверен в своем настрое.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2025, 09:53·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Алекс Элбон стартует в Сузуке девятым и надеется заработать очки…

Австрийский пилот команды "Альфа Таури" выразил уверенность в том, что сможет проявить себя на гонке "Формулы-1" в Японии. Элбон подчеркнул, что важно будет действовать осмотрительно на сложной трассе и физически нагружающем этапе.

В своем интервью перед стартом Алекс рассказал о том, что надеется закончить гонку на той же позиции, на которой стартует. Однако он также признал, что имеет планы по продвижению вперед, учитывая соперников, стартующих позади.

Он отметил, что особую важность придаст пит-стоп на половине дистанции, уверенный в том, что его болид будет демонстрировать лучшие результаты в гонке, чем в квалификации. Спортсмен остается оптимистично настроенным перед стартом гонки "Формулы-1" в Японии.

Источник

Александер Элбон (86)Williams (173)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация