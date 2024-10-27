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30 минут до начала гонки: Комментарий Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен рассмотрит свои шансы на успех в этом уик-энде достаточно реалистично и не сделал обещаний относительно победы на Гран При Мехико...
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.10.2024, 22:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен рассмотрит свои шансы на успех в этом уик-энде достаточно реалистично и не сделал обещаний относительно победы на Гран При Мехико...

Гонщик отметил, что важность хорошего старта, поскольку ход соревнований может быть непредсказуемым, и решения принимаются на ходу, исходя из обстановки на трассе.

Ферстаппен поделился воспоминаниями о прошлых стартах на мексиканской трассе, подчеркнув, что каждый из них уникален и представляет собой отдельную историю.

Вследствие трудностей, с которыми столкнулась его команда на предыдущих заездах, и проблем, возникших на пятничных тренировках, гонщик не уверен в ожидаемом результате на данный момент.

"Исходя из текущей ситуации, я предпочитаю воздержаться от заявлений о возможной победе сегодня", - подчеркнул Ферстаппен.

Источник

Макс Ферстаппен (139)Red Bull Racing (287)

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