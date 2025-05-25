Главная Новости Лиам Лоусон Не хочу быть занудой, но мне кажется, что стоит подготовиться, – Лиам Лоусон.
Новости

Не хочу быть занудой, но мне кажется, что стоит подготовиться, – Лиам Лоусон.

Лиам Лоусон стартует пятым в финале квалификации в Монако – гонщик Racing Bulls рад своему успеху и с нетерпением ждет своего первого выступления на этой легендарной трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2025, 15:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В Монако Лиам Лоусон сумел пробиться в финал квалификации и займет пятую позицию на старте – новозеландский пилот команды Racing Bulls продемонстрировал отличные результаты.

«Конечно, в настоящий момент у меня отличное настроение, так как весь уик-энд прошел удачно. Мы постепенно улучшали наши показатели в пятницу и субботу. Хотя, если говорить честно, вчера у нас могло бы быть выступление получше. Тем не менее, пятое место – это хороший результат, и сегодня мы постараемся в полной мере использовать его на трассе», - отметил Лоусон.

«Этот трек обладает богатой историей, и все мы, начиная с детства, следили за Гран При Монако по телевизору, мечтая о том, что-то днём и мы окажемся здесь, на старте гонки. Перспектива участия в Гран При Монако для меня особенная и неповторимая. Пилотирование болида Формулы 1 в Монако – это незабываемый и уникальный опыт!» - поделился пилот.

Источник

Лиам Лоусон (64)Racing Bulls (25)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация