Не хочу быть занудой, но мне кажется, что стоит подготовиться, – Лиам Лоусон.

В Монако Лиам Лоусон сумел пробиться в финал квалификации и займет пятую позицию на старте – новозеландский пилот команды Racing Bulls продемонстрировал отличные результаты.

«Конечно, в настоящий момент у меня отличное настроение, так как весь уик-энд прошел удачно. Мы постепенно улучшали наши показатели в пятницу и субботу. Хотя, если говорить честно, вчера у нас могло бы быть выступление получше. Тем не менее, пятое место – это хороший результат, и сегодня мы постараемся в полной мере использовать его на трассе», - отметил Лоусон.

«Этот трек обладает богатой историей, и все мы, начиная с детства, следили за Гран При Монако по телевизору, мечтая о том, что-то днём и мы окажемся здесь, на старте гонки. Перспектива участия в Гран При Монако для меня особенная и неповторимая. Пилотирование болида Формулы 1 в Монако – это незабываемый и уникальный опыт!» - поделился пилот.