30 минут до начала: Комментарий Франко Колапинто

Пилот Формулы-1 Франко Колапинто выразил свои извинения перед командой за недавнюю аварию и поделился радостной новостью - он получил разрешение врачей на участие в предстоящей гонке.

«Я чувствую себя отлично и полностью восстановился. Для меня очень важно, что моя команда успела подготовить для меня автомобиль», - поделился радостной информацией Колапинто.

«Я хочу принести свои извинения парням, которые проделали огромную работу в последние гонки, а моя авария только увеличила им нагрузку. Я очень благодарен им за их труд и надеюсь, что смогу отблагодарить команду хорошим результатом в предстоящей гонке».