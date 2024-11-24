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30 минут до начала: Комментарий Франко Колапинто

Пилот Формулы-1 Франко Колапинто выразил свои извинения перед командой за недавнюю аварию и поделился радостной новостью - он получил разрешение врачей на участие в предстоящей гонке. «Я чувствую себя отлично и полностью восстановился.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.11.2024, 08:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Формулы-1 Франко Колапинто выразил свои извинения перед командой за недавнюю аварию и поделился радостной новостью - он получил разрешение врачей на участие в предстоящей гонке.

«Я чувствую себя отлично и полностью восстановился. Для меня очень важно, что моя команда успела подготовить для меня автомобиль», - поделился радостной информацией Колапинто.

«Я хочу принести свои извинения парням, которые проделали огромную работу в последние гонки, а моя авария только увеличила им нагрузку. Я очень благодарен им за их труд и надеюсь, что смогу отблагодарить команду хорошим результатом в предстоящей гонке».

Источник

Франко Колапинто (28)Williams (154)

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