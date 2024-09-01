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За 30 минут до начала: Мнение Алекса Элбона

Пилот команды Red Bull Racing - Алекс Элбон, выйдет на старт Гран При Италии с девятой позиции и надеется показать результат, достойный заработанных очков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 15:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Red Bull Racing - Алекс Элбон, выйдет на старт Гран При Италии с девятой позиции и надеется показать результат, достойный заработанных очков.

Сам гонщик выразил уверенность в проделанной работе команды перед гонкой, отметив, что у них неплохая скорость на выезде в светофоре, хотя на длительных заездах есть некоторые сложности. Акцент делается на износе шин и гранулировании, что создает определенные трудности в планировании стратегии.

Элбон подчеркнул, что основное внимание на данный момент сосредоточено на том, как повысить производительность болида, внедрить технические улучшения, которые были внесены в машину на этапе в Монце. Гонщик не стал обращать внимание на перемены в команде Williams и сосредоточился исключительно на своей работе и достижении результата.

Стремление к безупречной работе, контроль над гонкой и умелое владение ресурсами шин, чтобы предотвратить проблемы в случае появления Safety Car на трассе - вот основные задачи Алекса Элбона и его команды на этапе в Италии. Гонщик надеется на спокойный заезд и планирует контролировать ситуацию на трассе, надеясь стабильно финишировать и заработать ценные очки для команды.

Источник

Williams (100)Александер Элбон (59)

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