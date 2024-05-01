Три десятилетия назад ушел из жизни Айртон Сенна

Сегодня исполняется тридцать лет с трагической гибели легендарного Айртона Сенны в результате аварии на трассе в Имоле. Бразильский пилот ушел из жизни в возрасте всего 34 лет, но оставил после себя невероятное наследие в мире автоспорта - яркие победы, впечатляющую скорость, безудержную смелость и непревзойденное стремление к успеху.
Этот день наполнен глубокой печалью. Несколько лет назад мы запустили серию материалов, посвященных памяти выдающегося пилота, и хотели бы вновь поделиться этими воспоминаниями с нашими читателями.
Среди публикаций, которые мы предлагаем перечитать в память об Айртоне Сенне:
• Айртон Сенна: Первая гонка
• Айртон Сенна: Первый подиум
• Памяти Сенны: О квалификации в Монако'88
• Айртон Сенна: Сорок одна победа
• Айртон Сенна: Побеждать всегда и везде
• Айртон Сенна: Последняя гонка
• Эдриан Ньюи об аварии Айртона Сенны
• Айртон Сенна: Фотогалерея
• Айртон Сенна: Воспоминания
• Рон Деннис вспоминает Айртона Сенну...
• Мартин Брандл вспоминает Айртона Сенну...
• Мосли: Когда погиб Сенна, политики говорили о запрете Формулы 1...