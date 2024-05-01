Три десятилетия назад ушел из жизни Айртон Сенна

Сегодня исполняется тридцать лет с трагической гибели легендарного Айртона Сенны в результате аварии на трассе в Имоле. Бразильский пилот ушел из жизни в возрасте всего 34 лет, но оставил после себя невероятное наследие в мире автоспорта - яркие победы, впечатляющую скорость, безудержную смелость и непревзойденное стремление к успеху.

Этот день наполнен глубокой печалью. Несколько лет назад мы запустили серию материалов, посвященных памяти выдающегося пилота, и хотели бы вновь поделиться этими воспоминаниями с нашими читателями.

Среди публикаций, которые мы предлагаем перечитать в память об Айртоне Сенне:

• Айртон Сенна: Первая гонка

• Айртон Сенна: Первый подиум

• Памяти Сенны: О квалификации в Монако'88

• Айртон Сенна: Сорок одна победа

• Айртон Сенна: Побеждать всегда и везде

• Айртон Сенна: Последняя гонка

• Эдриан Ньюи об аварии Айртона Сенны

• Айртон Сенна: Фотогалерея

• Айртон Сенна: Воспоминания

• Рон Деннис вспоминает Айртона Сенну...

• Мартин Брандл вспоминает Айртона Сенну...

• Мосли: Когда погиб Сенна, политики говорили о запрете Формулы 1...