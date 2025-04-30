Главная Новости Машина старше 24 лет продаётся за столько же, сколько новая "Веста"
Новости

Машина старше 24 лет продаётся за столько же, сколько новая "Веста"

Продают "девятку" в музейном состоянии в Петербурге за 1,5 миллиона. Редкое предложение для коллекционеров и автолюбителей. Голубой хэтчбек с заводской комплектацией и небольшими изменениями.
А
Антон Звонкий
30.04.2025, 11:11·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В центре внимания в Санкт-Петербурге оказалась подержанная «девятка», представленная как настоящий коллекционный экземпляр, сообщает продавец. Цена за этот автомобиль составляет полтора миллиона рублей.

Поставщик подчеркивает, что такие автомобили больше не производятся. Голубой хэтчбек почти полностью соответствует заводской комплектации, за исключением замены технических жидкостей в процессе использования. Кроме того, были установлены новые стеклоочистители и, вероятно, аккумулятор. Владелец автомобиля никогда не увлекался тюнингом. Машина использовалась редко, преимущественно летом.

Автомобиль ВАЗ оснащен полуторалитровым 8-клапанным двигателем мощностью 72 лошадиные силы, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отличительной особенностью двигателя является наличие инжектора, в отличие от стандартной модели «девятки».

Ранее стало известно, что из-за дефицита комплектующих массовое производство Lada Iskra может быть отложено до 2026 года.

Источник

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация