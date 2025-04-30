Машина старше 24 лет продаётся за столько же, сколько новая "Веста"

В центре внимания в Санкт-Петербурге оказалась подержанная «девятка», представленная как настоящий коллекционный экземпляр, сообщает продавец. Цена за этот автомобиль составляет полтора миллиона рублей.

Поставщик подчеркивает, что такие автомобили больше не производятся. Голубой хэтчбек почти полностью соответствует заводской комплектации, за исключением замены технических жидкостей в процессе использования. Кроме того, были установлены новые стеклоочистители и, вероятно, аккумулятор. Владелец автомобиля никогда не увлекался тюнингом. Машина использовалась редко, преимущественно летом.

Автомобиль ВАЗ оснащен полуторалитровым 8-клапанным двигателем мощностью 72 лошадиные силы, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отличительной особенностью двигателя является наличие инжектора, в отличие от стандартной модели «девятки».

Ранее стало известно, что из-за дефицита комплектующих массовое производство Lada Iskra может быть отложено до 2026 года.