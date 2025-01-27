2027 BMW M3: новости о электрической и бензиновой версиях знакового спортивного автомобиля

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Те, кто опасался, что новый BMW M3 будет только на электрической тяге, могут облегченно вздохнуть, потому что следующее поколение легендарного супер-седана также будет предлагаться в виде бензиновой версии с мягкой гибридной силовой установкой. Мы ожидаем, что презентация обеих машин состоится в 2027 году, а начало продаж запланировано на 2028 год.

Учитывая разницу в силовых установках обеих автомобилей, мы можем ожидать, что их характеристики будут значительно отличаться. Тем не менее, высокопоставленный чиновник сообщил нам, что электрические и бензиновые модели должны иметь сходный стиль - основанный на концепции Neue Klasse Sedan, которую BMW представила на Мюнхенском автосалоне в 2023 году.

Помимо типичных агрессивных черт дизайна, за которые современные M3 стали известны - таких как массивные колесные арки, большие колеса, более крупные диффузоры и индивидуальные бамперы - новый M3 также будет оснащен революционной системой 'Panoramic iDrive' от BMW.

Каким двигателем будет оснащен новый бензиновый BMW M3?

Мы уже давно знали, что следующий M3 впервые станет полностью электрическим, но недавно глава отдела разработки BMW Франк Вебер сообщил, что существующий 3,0-литровый турбированный рядный шестерка был доработан для соответствия нормам Euro 7 по выбросам. В отличие от гибридной системы с возможностью зарядки, установленной на последнем M5, мягкая гибридная технология также будет использована для достижения целей по выбросам M3, что станет первым случаем использования гибридной силовой установки в M3. Нет подтверждения, каким двигателем будет оснащен следующий бензиновый M3, но BMW не пойдет по пути сокращения объема двигателя, как это сделал Mercedes-AMG со своим четырехцилиндровым плагин-гибридным C63.