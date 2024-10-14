2026 Mercedes CLA: Первый взгляд на самый доступный седан Мерседес "Бенц"

Прошел год с момента, как Mercedes показала нам концепт CLA Class как окно в будущее своего самого доступного седана. Это будущее уже совсем близко, поскольку компактная модель класса люкс почти готова к запуску в производство. Бывший концепт-кар, самый доступный седан от Mercedes, превратился в серийную модель с художественным камуфляжем, скрывающим финальный дизайн.

Mercedes показала предварительный обзор третьего поколения CLA на прошлых выходных во время 39-го Фестиваля в Йере, который прошел во Вилле Нуайи на юго-востоке Франции. В Соединенных Штатах вы не найдете CLA в списке седанов на сайте компании. Это потому, что это "купе", и у нас есть предчувствие, что это не изменится с появлением новой модели следующего поколения. Изогнутая линия крыши остается, придавая CLA миниатюрный CLS-образ. Его старший брат больше не является частью портфеля, поскольку немецкая роскошная марка прекратила его производство в прошлом году.

Ближайший взгляд на прототип показывает топливные крышки на задних крыльях. Мы можем иметь дело с подключаемым гибридом, если только полностью электрический CLA не будет иметь разъемы для зарядки по обе стороны автомобиля для дополнительного удобства. Мы знаем, что Модульная архитектура Mercedes (MMA), на которой строится новый начальный седан Benz, будет поддерживать двигатели внутреннего сгорания и полностью электрические силовые установки.

Учитывая, что Mercedes украсил камуфляжом переднюю часть, мы склонны верить, что это электромобиль. Отсутствие видимого выпускного трубы также подсказывает, что у этого CLA нет бензинового двигателя. Стилистика, кажется, эволюционирует и соответствует Concept CLA Class, который мы видели в сентябре 2023 года на выставке IAA в Мюнхене.

Технические характеристики недоступны, но скользкий концепт обещал 466 миль (750 километров) электрического запаса хода в цикле WLTP. "Четырехдверное купе" оснащено технологиями из концепции Vision EQXX и имеет панель приборов с экранами. Заявлено о двух водоохлаждаемых батарейных блоках: один с более дешевой химией литий-железо-фосфата, а другой с кремниево-оксидными анодами для лучшей энергетической плотности. Благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре концепция нуждалась в 15 минутах зарядки для 248 миль (400 километров) запаса хода.

CLA, скорее всего, не будет сопровождаться другим седаном A-Class, поскольку Mercedes намерена оптимизировать свои компактные автомобили. Вероятно, появится еще один универсал, скорее всего снова с названием CLA Shooting Brake. Он был анонсирован в прошлом году на дебюте концепции CLA наряду с двумя кроссоверами, предположительно новыми GLA и GLB. Неясно, будет ли преемники у хэтчбека A-Class и минивэна B-Class, но на это лучше не рассчитывать. Вместо этого планируется "Маленький G" как детище G-Class.

CLA, скорее всего, будет предложен в США к модельному году 2026, где текущая модель уже вышла в 2025 году. Когда он появится, он столкнется с недавно обновленным седаном Audi A3 и следующим поколением BMW 2 Series Gran Coupe, премьера которого намечена на ближайшее время.

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