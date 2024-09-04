2025 Volvo XC90: встречайте!

Оно следует за обновлением, представленным в 2019 году, и включает в себя ряд изменений как внутри, так и снаружи.

Хотя второе поколение XC90 уже десятилетие, он стареет красиво. Небольшое обновление приносит свежий дизайн решетки, окруженный слегка обновленными фарами с переработанной сигнатурой светодиодных дневных ходовых огней. Передний бампер также был изменен с вертикальными воздушными вентиляционными отверстиями, а нижний воздухозабор протянулся дальше, чем раньше. Сзади Volvo сохранила знакомую форму задних фонарей, но обновила их световой узор.

Фото: Motor1.com / 2025 Volvo XC90

Volvo

Более значительные изменения произошли внутри, где исчезла бывшая 9,0-дюймовая информационно-развлекательная система. На 2025 год приходит более крупный 11,2-дюймовый сенсорный экран. Теперь он больше не спрятан посередине приборной панели, а выглядит как планшет, выступающий из панели. Помимо увеличения диагонали, экран выглядит четче благодаря увеличению плотности пикселей на 21%. Если вам нужен еще более крупный дисплей, то в EX90 есть массивный 14,5-дюймовый мультимедийный экран.

Новая конфигурация содержит ярлыки для приложений и управления на главном экране, что упрощает и ускоряет доступ к предпочитаемым функциям. Если выбрать гибридную версию XC90, то режим полностью электрической езды теперь доступен всего в одно касание. В общем, новый дизайн информационно-развлекательной системы отражает подход, характерный для недавних моделей Volvo, хотя XC90 существует с 2014 года.

Фото: Motor1.com / 2025 Volvo XC90

Но это еще не все. Volvo заявляет, что добавила дополнительную звукоизоляцию в определенные части автомобиля для более тихого салона. Кроме того, приборная панель включает в себя переработанные воздушные вентиляционные отверстия и декоративные панели из переработанных материалов. Обновленный салон теперь предлагает больше практичности с дополнительным местом для хранения в центральной консоли, включая дополнительный держатель для чашек. Беспроводная зарядка была перемещена за центральный тоннель, так что она больше не мешает после того, как ее отделили от зоны хранения.

Фото: Motor1.com / 2025 Volvo XC90

Volvo пока молчит о технических характеристиках, но мы знаем, что дизельные двигатели ушли в прошлое. Гибридная версия обещает преодолеть более 43 миль в электрическом режиме по циклу WLTP и более 497 миль после учета бензобака. В Соединенных Штатах уходящий на пенсию XC90 в гибридной версии оценивается EPA на 32 мили электрического пробега и имеет общий запас хода 530 миль. Помимо продажи нового XC90 в качестве гибридной модели T8, как показано здесь, шведы также предлагают версии B5 и B6 с мягкой гибридной установкой.

Автомобиль остается доступен с пневматической подвеской, позволяющей поднимать внедорожник на 1,57 дюйма и опускать на 0,8 дюйма. Технология активного шасси мониторит дорогу и автомобиль целых 500 раз в секунду, обеспечивая комфортную поездку.

Заказы принимаются, и производство запланировано на конец года, когда начнутся поставки клиентам. Эти новые инвестиции для поддержания свежести и конкурентоспособности XC90 говорят нам о том, что бензиновые автомобили надолго останутся с нами.