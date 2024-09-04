2025 Volvo XC90: встречайте!

Оно следует за обновлением, представленным в 2019 году, и включает в себя ряд изменений как внутри, так и снаружи.
Хотя второе поколение XC90 уже десятилетие, он стареет красиво. Небольшое обновление приносит свежий дизайн решетки, окруженный слегка обновленными фарами с переработанной сигнатурой светодиодных дневных ходовых огней. Передний бампер также был изменен с вертикальными воздушными вентиляционными отверстиями, а нижний воздухозабор протянулся дальше, чем раньше. Сзади Volvo сохранила знакомую форму задних фонарей, но обновила их световой узор.
Volvo
Более значительные изменения произошли внутри, где исчезла бывшая 9,0-дюймовая информационно-развлекательная система. На 2025 год приходит более крупный 11,2-дюймовый сенсорный экран. Теперь он больше не спрятан посередине приборной панели, а выглядит как планшет, выступающий из панели. Помимо увеличения диагонали, экран выглядит четче благодаря увеличению плотности пикселей на 21%. Если вам нужен еще более крупный дисплей, то в EX90 есть массивный 14,5-дюймовый мультимедийный экран.
Новая конфигурация содержит ярлыки для приложений и управления на главном экране, что упрощает и ускоряет доступ к предпочитаемым функциям. Если выбрать гибридную версию XC90, то режим полностью электрической езды теперь доступен всего в одно касание. В общем, новый дизайн информационно-развлекательной системы отражает подход, характерный для недавних моделей Volvo, хотя XC90 существует с 2014 года.
Но это еще не все. Volvo заявляет, что добавила дополнительную звукоизоляцию в определенные части автомобиля для более тихого салона. Кроме того, приборная панель включает в себя переработанные воздушные вентиляционные отверстия и декоративные панели из переработанных материалов. Обновленный салон теперь предлагает больше практичности с дополнительным местом для хранения в центральной консоли, включая дополнительный держатель для чашек. Беспроводная зарядка была перемещена за центральный тоннель, так что она больше не мешает после того, как ее отделили от зоны хранения.
Volvo пока молчит о технических характеристиках, но мы знаем, что дизельные двигатели ушли в прошлое. Гибридная версия обещает преодолеть более 43 миль в электрическом режиме по циклу WLTP и более 497 миль после учета бензобака. В Соединенных Штатах уходящий на пенсию XC90 в гибридной версии оценивается EPA на 32 мили электрического пробега и имеет общий запас хода 530 миль. Помимо продажи нового XC90 в качестве гибридной модели T8, как показано здесь, шведы также предлагают версии B5 и B6 с мягкой гибридной установкой.
Автомобиль остается доступен с пневматической подвеской, позволяющей поднимать внедорожник на 1,57 дюйма и опускать на 0,8 дюйма. Технология активного шасси мониторит дорогу и автомобиль целых 500 раз в секунду, обеспечивая комфортную поездку.
Заказы принимаются, и производство запланировано на конец года, когда начнутся поставки клиентам. Эти новые инвестиции для поддержания свежести и конкурентоспособности XC90 говорят нам о том, что бензиновые автомобили надолго останутся с нами.