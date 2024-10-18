Porsche 911 GT3 2025: Вот он

Автопроизводитель Porsche только что представил новую модель 911 GT3 на 2025 год.

Автомобиль получил некоторые изменения во внешности, интерьере и подвеске, но сохранил свой атмосферный 4,0-литровый 6-цилиндровый двигатель.

Начало поставок в США запланировано на следующее лето по цене от $224 495.

Чтобы отпраздновать 25 лет своего современного символа GT3, Porsche снимает покровы с новой модели 911 GT3 на 2025 год. Модель 992.2 представляет собой незначительное обновление по сравнению с предыдущей версией, сохранив главный элемент GT3 - атмосферный 502-сильный, вращающийся до 9000 об/мин, 6-цилиндровый двигатель. У Porsche есть новая гибридная силовая установка для модели 911, однако GT3 по-прежнему работает исключительно на внутреннем сгорании.

Следует отметить, что современные стандарты по выбросам гораздо строже, чем раньше. Теперь двигатель оснащен двумя газоочистителями и четырьмя каталитическими преобразователями. Для увеличения восторга от возможности использования нового оборудования по очистке выбросов двигатель также получил более горячие распределительные валы от GT3 RS, новые дроссельные заслонки, новые масляные радиаторы и переделанные головки. Как и раньше, двигатель работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботизированным сцеплением, но у механической коробки теперь короче передаточное число. Это решает проблему, с которой многие сталкиваются при использовании механических Порше - длинной передачи.

Для передней подвески Porsche применила некоторые трюки, извлеченные из GT3 RS. Некоторые элементы подвески имеют форму аэродинамического профиля, что улучшает аэродинамику и охлаждение тормозов. Нижняя точка крепления передней тяги нижнего рычага также снижена, что уменьшает наклон при торможении, что способствует обеспечению стабильной аэродинамической платформы от переди к зади. Новые фары 911 также позволили увеличить ширину аэродинамических впусков спереди. Для компенсации увеличенной передней аэродинамики Porsche также внесла изменения в диффузор, крышку двигателя и впускные отверстия.



Фото: Motor1.com

Также появились новые шины: 255/35ZR20 спереди и 315/30ZR21 сзади. Как утверждает Porsche, новая резина помогает улучшить характеристики на дождливой погоде, а также доступна более сцепляющая трековая резина. Новые стандартные колеса также позволяют сэкономить 3,3 фунта на неамортизированной массе - не так уж и много, но каждый грамм имеет значение.

Пакет Weissach, доступный для моделей Porsche RS уже несколько лет, становится доступным и для GT3. Вы получаете карбоновый крышу, антиролл-бары, тяги, панель крепления, дефлекторы и крышки зеркал. Это также открывает возможность установки легких магниевых колес.

Porsche также запускает пакет GT3 Touring одновременно с обычной версией, который, как и всегда, удаляет антикрыло для более сдержанного вида. Для GT3 Touring предусмотрен пакет Leichtbau (легкий), включающий карбоновые элементы подвески из пакета Weissach, карбоновую крышу цвета кузова, а также магниевые колеса и короткую рычаг переключения передач от 911 S/T.

В интерьере вы найдете множество тех же изменений, что и в новой 911 Carrera, но GT3 сохранил замок зажигания вместо кнопки пуска. Появились новые дизайн карбоновых сидений-ведер с складывающимися спинками и опциональным подогревом, а для GT3 Touring впервые можно заказать задние сиденья.

Согласно заявлению Porsche, в своем самом легком варианте новый GT3 весит 3130 фунтов, что является невысоким показателем для современных спортивных автомобилей. Базовая цена составляет $224 495, что значительно выше, чем $171 500 для модели GT3 2023 года. Вероятно, все равно будет сложно найти эту модель по рекомендованной цене.

За 25 лет GT3 прошел путь от специальной серии для гомологации, которая продавалась ограниченным тиражом только для знатоков, к наиболее желаемому 911. Все мечтают о GT3, и спрос на эту модель, безусловно, будет велик. Новая модель не сильно отличается от предыдущей, и это очень хорошо.

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