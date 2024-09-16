2025 Mini Cooper JCW E: представлен электрический хот-хэтч с 255 л.с.

Однако самая горячая версия нового электрического Cooper была раскрыта Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) в Китае.

Подтверждено увеличение мощности с 215 л.с. до 255 лошадиных сил, а также то, что вес автомобиля примерно такой же, как и у сделанного в Китае Mini Cooper SE 2024, который недавно прошел наши тесты. Это означает, что у новой модели установлен аккумулятор на 54,2 киловатт-часа с полезной емкостью 49,2 кВт-ч.

В Европе SE заявляет дальность по WLTP до 249 миль, но у JCW из-за дополнительной производительности дальность будет немного ниже.

Дополнительная мощность (и, возможно, более сцепные, агрессивные шины) позволит JCW разгоняться до 100 км/ч примерно на полсекунды быстрее, чем Cooper SE, у которого заявленное время разгона составляет 6,7 секунды. JCW все еще остается одним из одномоторных переднеприводных автомобилей, и, опираясь на наш опыт с SE, даже у него возникают трудности с передачей мощности, поэтому мы не ожидаем, что он будет намного быстрее на старте.

Как намекает прототип Mini John Cooper Works E, у серийного JCW будет уникальный внешний обвес, но ничего такого экстремального, как у старой бензиновой модели John Cooper Works GP с его расширенными крыльями и гигантским аэродинамическим обвесом. У него также такие же более агрессивные передний и задний бамперы и пороги, как у Cooper SE в исполнении JCW, включая большой спойлер на крыше.

Если европейская версия такая же, как китайская на фотографиях, то отличить Cooper SE JCW от обычной модели JCW будет невозможно. Единственным явным признаком будет графика на задней части кузова, похожая на стилизованный клетчатый флаг — скорее всего, это будет опция. На фотографиях из MIIT также видно, что задний бампер окрашен в белый цвет, что, подобно стикеру на крышке багажника, может быть опцией и/или предназначено только для китайского рынка.

Энтузиасты смогут определить JCW по другому дизайну колес (по-прежнему 18 дюймов, как у модели без дорожной модификации) и более крупным тормозам с красными суппортами. Также на автомобиле будут присутствовать эмблемы John Cooper Works, например, рядом с надписью "Cooper" сзади, по обе стороны заднего спойлера и на решетке спереди. На прототипе эти логотипы также были на нижней части переднего бампера, но их нет на автомобиле на фотографиях из Китая.

Возможно, у Cooper JCW будет более низкая посадка, чем у SE, но в документах MIIT об этом не упоминается. Мы также не видим интерьера, который, возможно, будет иметь спортивные сиденья с большим боковым усилием, а также другие спортивные детали, которые можно ожидать от горячей версии модели.