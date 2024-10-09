Новый Mini Cooper Convertible 2025: Вот он

После настоящего бума в 2000-х годах кабриолеты теперь испытывают трудности на рынке автомобилей. Особенно маленькие из них почти полностью исчезли. Если вы хотите ездить на открытом автомобиле, вам часто придется глубоко копать в кошелек. Поэтому тем приятнее, что Mini придерживается этого направления и дает своему кабриолету крупную модернизацию.

"Мы очень гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам настоящий кабриолет в текущем семействе Mini", - говорит Штефан Рихманн, глава бренда Mini. Так что маленький открытый шалун здесь остается. Было бы жаль, если бы он закончился ровно через 20 лет после своего запуска на Женевском автосалоне в 2004 году.

Фото: Motor1.com Mini

Это решение не удивительно - Mini уже обязался к кабриолету в 2021 году и решил продолжить его с обновлением. Для следующего поколения теперь адаптируется к текущему поколению моделей, которое Mini уже обновила. Передняя часть доминируется октагональной решеткой, с маленьким радарным датчиком, расположенным на горизонтальной стойке. Стандартно установлены светодиодные фары с тремя различными световыми подписями. Анимация приветствия и прощания говорит дружелюбное "привет" или "до свидания".

Полностью автоматический тканевый верх можно открыть за 18 секунд при скорости до 18,6 миль в час; также опускаются стеклоподъемники и боковые стекла. Процесс обратного процесса занимает всего 15 секунд. Встроенная система защиты от опрокидывания скрыта за подголовниками на заднем сиденье и активируется, как только центральная система безопасности обнаруживает риск опрокидывания.

Когда верх открыт, доступно 5,65 кубических футов багажного пространства. При закрытом положении - 7,59 кубических футов. В качестве опции черный тканевый верх также доступен с контрастным серым изображением флага Великобритании. Для тех, кто предпочитает более спортивный вид, Mini Cooper Convertible доступен в комплектации John Cooper Works (JCW) с собственным дизайном передней и задней части.

Уменьшенные детали и текстильные поверхности доминируют в интерьере - и, конечно же, привычное пицца-инфотейнмент-блюдо - дисплей OLED диаметром 9,45 дюйма. Типичная полоса переключателей также включена в комплектацию. За рулем головное дисплей проецирует актуальную информацию в поле зрения водителя.

Фото: Motor1.com Mini Mini Cooper Convertible (2024)

Для сидений предлагается выбор серого или черного цвета в сочетании с имитацией кожи и текстильным силуэтом в синем цвете. Спортивные сиденья JCW в бежевом и ночевально-синем цветах доступны в имитации кожи с контрастной декоративной строчкой.

Кабриолет будет поставляться с тремя четырехцилиндровыми двигателями по всему миру. В США базовый турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель развивает 161 лошадиную силу и 184 фунт-футов крутящего момента. Это позволяет кабриолету разгоняться до 60 миль в час с нуля за 7,9 секунды. Максимальная скорость составляет 137 миль в час.

Mini Cooper S развивает 201 лошадиную силу и 221 фунт-фут крутящего момента от турбированного 2,0-литрового двигателя, отправляя хэтчбек на 60 миль в час за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 150 миль в час. Цифры для комплектации John Cooper Works, электрическая версия которой должна быть представлена публике на следующей неделе на Парижском автосалоне, пока неизвестны.

Новый Mini Cooper Convertible поступит в продажу в США в январе. Базовая модель будет стоить $34 945 (в цену включена плата за доставку в $995). Cooper S будет стоить $38 195, а данные о двигателе и ценах на JWC появятся позже.