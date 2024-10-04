Ford Expedition 2025: Вот она

Автомобильный бизнес компании Ford постепенно уходит в прошлое, и теперь компания вкладывает больше ресурсов в производство того, что лучше всего продается в Америке: внедорожников и грузовиков. В пятом поколении модели Expedition от Blue Oval представлено несколько новшеств на 2025 год. Внесены изменения практически в каждый аспект, включая версию для бездорожья Tremor, огромный экран и действительно полезный раздельный задний бампер, унаследованный от своего более роскошного собрата Lincoln Navigator.

Новый Expedition, как и следовало ожидать, остается огромным, в основном за счет сохранения размеров предыдущей модели. В стандартной комплектации длина составляет 209,9 дюйма с колесной базой 122,5 дюйма. Если выбрать еще более крупную версию Expedition Max, длина увеличивается до 221,7 дюйма, с колесной базой 131,5 дюйма. Обе версии этого полноразмерного внедорожника имеют ширину 80 дюймов, а высота составляет 78,1 дюйма для стандартной модели и 78 дюймов для Max.

Фото: Motor1.com

Двигается этот гигант с помощью мотора EcoBoost объемом 3,5 литра V-6 мощностью 400 лошадиных сил и крутящим моментом 480 фунт-футов. Этот двигатель устанавливается на модификации Active, King Ranch и Platinum. Кроме того, у Ford есть версия High Output с мощностью 440 л.с. и крутящим моментом 510 фунт-футов, стандартная для модели Tremor и доступная как опция для Platinum. В обоих случаях мощность передается на колеса с помощью 10-ступенчатой автоматической коробки передач.

Если внешний дизайн является эволюционным, то интерьер можно назвать революционным. Ушел вертикальный планшет в пользу более элегантного дизайна. Теперь у вас есть еще больше экранного пространства благодаря 24-дюймовому панорамному цифровому дисплею поверх 13,2-дюймового сенсорного экрана. Все еще есть несколько физических кнопок управления и новая электрически регулируемая центральная консоль. Нажав на кнопку, она может сдвигаться назад почти на восемь дюймов. Подобную опцию имеют также крупнейшие внедорожники от GM.

Настоящий сюрприз ждет вас сзади, где у 2025 Expedition появился раздельный задний бампер, выдерживающий до 500 фунтов, что делает его идеальным для пикников. Встроенная спинка заднего сиденья может использоваться в качестве стола, а в багажном отделении есть розетки для зарядки ваших устройств. Этот удобный раздельный бампер стандартен для всех комплектаций и работает на электричестве.

Фото: Motor1.com

Модель Tremor присоединяется к семье Expedition с шинами General Grabber All-Terrain диаметром 33 дюйма и дорожным просветом 10,6 дюйма. Помимо улучшенного двигателя, о котором мы упоминали ранее, предусмотрена защита для топливного бака, раздаточной коробки и переднего моста. Ford добавил пластины на пороги, вдохновленные Raptor, и передний защитный кожух, а также режим Rock Crawl. Подвеска также была перенастроена для бездорожья, и предусмотрена электронная блокировка заднего дифференциала. Особенно стоит отметить оранжевые акценты, характерные для других автомобилей Ford в исполнении Tremor.

Без весового распределительного фаркопа Expedition может буксировать до 7000 фунтов. Установив его, можно буксировать до 9600 фунтов. В зависимости от версии, размер колес варьируется от 20 дюймов до 24 дюймов, обутых в шины 285/40R24.

Предварительный заказ начнется 24 октября, а новый Expedition появится в салонах Ford в следующем весеннем сезоне. Цены начнутся с 61 700 долларов без учета платы за доставку, что делает его примерно на 6 000 долларов дороже предыдущей модели. Надеемся, что появятся альтернативы этому странному рулю в форме квадрата.