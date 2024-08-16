BMW M5 Touring 2025: Вот она

Наконец-то! После месяцев спекуляций и десятков рендеров, BMW наконец сняла завесу с долгожданного универсала M5 Touring. Главная новость: третий универсал M5 в истории поступит в продажу в Америке.

Это третий универсал в истории M5 и первый, который будет продаваться на американском рынке. Как и с седаном, у Touring установлено турбированное V-образное восьмерочное с гибридной поддержкой, общая мощность составляет 717 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента.

Это третий универсал M5 в истории и первый, который будет продаваться на американском рынке. Как и с седаном, у Touring установлено турбированное V-образное восьмерочное с гибридной поддержкой, общая мощность составляет 717 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента.

Что я могу добавить к обсуждению, кроме того, что вы увидите на фотографиях? На самом деле, универсал M5 Touring выглядит потрясающе.

Механически у Touring идентичен седану M5. За исключением, конечно, задней двери. Это означает наличие гибридной системы M, производящей 717 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента (577 л.с. и 553 фт-фт от турбированного V-8; остальное от электромотора). До 60 миль в час ускорение составляет 3,5 секунды, и диапазон чисто электрической езды составляет около 25 миль.

BMW Норт-Америка установила цену на Touring в $121,500, плюс $1,175 за доставку. Автомобиль поступит в продажу по всему миру в четвертом квартале текущего года.

После теста на треке нового седана M5, я могу заверить вас, что Touring M5 обладает гораздо более легким поведением, чем это показывают цифры.

Плюс, это M5 универсал. Наконец-то у нас на берегах. Как это круто!

Будьте в курсе лучших новостей, обзоров, статей и многого другого, получайте их прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Подпишитесь. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и Условиями использования.