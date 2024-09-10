Главная Новости Bentley Flying Spur 2025: Вот оно
Новости

Bentley Flying Spur 2025: Вот оно

В 2025 году в линейке роскошных автомобилей Bentley появился новый и улучшенный Bentley Flying Spur.Автомобиль потерял свой легендарный двенадцатицилиндровый двигатель W-12 на пользу гибридному V-8 с большей мощностью.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.09.2024, 18:32·4 мин
single
Фото: Motor1.com

В 2025 году в линейке роскошных автомобилей Bentley появился новый и улучшенный Bentley Flying Spur.

Автомобиль потерял свой легендарный двенадцатицилиндровый двигатель W-12 на пользу гибридному V-8 с большей мощностью.

2025 Flying Spur развивает 771 лошадиную силу и разгоняется до 60 миль в час за 3.3 секунды.

Легендарный двигатель W-12 Bentley отправляется на свалку (RIP). На его место пришел новый гибридный V-8 с увеличенной мощностью, который дебютировал в модели 2025 Continental GT Speed и теперь он установлен в 2025 Flying Spur.

2025 Flying Spur - самый мощный седан, когда-либо созданный Bentley. Новый гибридный двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом развивает 771 лошадиную силу и 738 фунт-футов крутящего момента, превосходя уходящий W-12 во всех категориях. Мощность увеличилась на 19%, а крутящий момент - на 11%, а до 60 миль в час новый автомобиль разгоняется всего за 3.3 секунды, что на полсекунды быстрее предыдущей модели.

Вместе с V-8 установлен аккумулятор на 25,9 киловатт-часа, который сам по себе развивает 187 лошадиной силы и 332 фунт-фута крутящего момента. Это дает Flying Spur 47 миль электрического запаса хода (по циклу EU) со скоростью до 87 миль в час. Совместно с бензиновым двигателем запас хода Flying Spur составляет 515 миль - более чем достаточно для пересечения страны.

Четыре специальных режима вождения для аккумулятора позволяют извлечь максимальную пользу из электрификации: Pure EV, Electric Boost, Регенеративное торможение и Charge. Режим Charge использует бензиновый двигатель для привода колес и восстановления энергии, но также можно подключиться к зарядному устройству уровня 2. Зарядка Flying Spur занимает два часа сорок пять минут при скорости 11 киловатт.

Новая система активной шасси Bentley поставляется в стандартной комплектации на Flying Spur, объединяя адаптивную подвеску с управляемым всеми колесами, электронно управляемый дифференциал с ограниченным проскальзыванием и перенастроенное программное обеспечение ESC. У Flying Spur весовое распределение составляет 48,3% спереди и 51,7% сзади.

Чтобы найти визуальные различия между новым Flying Spur и его предшественником, нужно действительно постараться. Но это не делает его менее привлекательным. Легендарные округлые фары Bentley остаются, но у этой новой модели уникальный дизайн решетки Speed и обновленное оформление переднего бампера с агрессивным вентиляционным отверстием по углам.

Покупатели могут добавить аэродинамический пакет Styling Specification к экстерьеру для более резкого внешнего вида, доступного в углеродном волокне или, что ново в 2025 году, в цвете кузова. А что касается цветов, у Flying Spur есть 101 различный оттенок на выбор, включая любые из истории Bentley.

Интерьер получил огромное обновление технологий благодаря обновленной электрической архитектуре Bentley. Здесь есть новая цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей (неизвестного размера), который поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, предлагает обновления по воздуху для карт и так далее. Новое приложение My Bentley App Studio также позволяет владельцам загружать сторонние приложения для музыки, игр, навигации и многое другое.

Стандартно установлена аудиосистема с 10 динамиками и мощностью 650 ватт. Но покупатели могут улучшить ее до аудиосистемы Bang & Olufsen с 16 динамиками и мощностью 1500 ватт или системы с 19 динамиками и мощностью 2200 ватт с активными басовыми излучателями, встроенными в передние сиденья. Ламинированное стекло для лобового стекла и боковых окон также делает 2025 Flying Spur на 9 децибел тише, чем его предшественник.

Цены на Flying Spur начинаются примерно с $217,000 за 2024 год, но Bentley еще не объявил цены на новую модель 2025 года. Ожидается, что цена будет еще выше. 2025 Flying Spur должен появиться в продаже до конца года.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Для получения дополнительной информации читайте нашу
Политику конфиденциальности и Условия использования.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация