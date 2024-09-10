Bentley Flying Spur 2025: Вот оно

В 2025 году в линейке роскошных автомобилей Bentley появился новый и улучшенный Bentley Flying Spur.

Автомобиль потерял свой легендарный двенадцатицилиндровый двигатель W-12 на пользу гибридному V-8 с большей мощностью.

2025 Flying Spur развивает 771 лошадиную силу и разгоняется до 60 миль в час за 3.3 секунды.

Легендарный двигатель W-12 Bentley отправляется на свалку (RIP). На его место пришел новый гибридный V-8 с увеличенной мощностью, который дебютировал в модели 2025 Continental GT Speed и теперь он установлен в 2025 Flying Spur.

2025 Flying Spur - самый мощный седан, когда-либо созданный Bentley. Новый гибридный двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом развивает 771 лошадиную силу и 738 фунт-футов крутящего момента, превосходя уходящий W-12 во всех категориях. Мощность увеличилась на 19%, а крутящий момент - на 11%, а до 60 миль в час новый автомобиль разгоняется всего за 3.3 секунды, что на полсекунды быстрее предыдущей модели.

Вместе с V-8 установлен аккумулятор на 25,9 киловатт-часа, который сам по себе развивает 187 лошадиной силы и 332 фунт-фута крутящего момента. Это дает Flying Spur 47 миль электрического запаса хода (по циклу EU) со скоростью до 87 миль в час. Совместно с бензиновым двигателем запас хода Flying Spur составляет 515 миль - более чем достаточно для пересечения страны.

Четыре специальных режима вождения для аккумулятора позволяют извлечь максимальную пользу из электрификации: Pure EV, Electric Boost, Регенеративное торможение и Charge. Режим Charge использует бензиновый двигатель для привода колес и восстановления энергии, но также можно подключиться к зарядному устройству уровня 2. Зарядка Flying Spur занимает два часа сорок пять минут при скорости 11 киловатт.

Новая система активной шасси Bentley поставляется в стандартной комплектации на Flying Spur, объединяя адаптивную подвеску с управляемым всеми колесами, электронно управляемый дифференциал с ограниченным проскальзыванием и перенастроенное программное обеспечение ESC. У Flying Spur весовое распределение составляет 48,3% спереди и 51,7% сзади.

Чтобы найти визуальные различия между новым Flying Spur и его предшественником, нужно действительно постараться. Но это не делает его менее привлекательным. Легендарные округлые фары Bentley остаются, но у этой новой модели уникальный дизайн решетки Speed и обновленное оформление переднего бампера с агрессивным вентиляционным отверстием по углам.

Покупатели могут добавить аэродинамический пакет Styling Specification к экстерьеру для более резкого внешнего вида, доступного в углеродном волокне или, что ново в 2025 году, в цвете кузова. А что касается цветов, у Flying Spur есть 101 различный оттенок на выбор, включая любые из истории Bentley.

Интерьер получил огромное обновление технологий благодаря обновленной электрической архитектуре Bentley. Здесь есть новая цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей (неизвестного размера), который поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, предлагает обновления по воздуху для карт и так далее. Новое приложение My Bentley App Studio также позволяет владельцам загружать сторонние приложения для музыки, игр, навигации и многое другое.

Стандартно установлена аудиосистема с 10 динамиками и мощностью 650 ватт. Но покупатели могут улучшить ее до аудиосистемы Bang & Olufsen с 16 динамиками и мощностью 1500 ватт или системы с 19 динамиками и мощностью 2200 ватт с активными басовыми излучателями, встроенными в передние сиденья. Ламинированное стекло для лобового стекла и боковых окон также делает 2025 Flying Spur на 9 децибел тише, чем его предшественник.

Цены на Flying Spur начинаются примерно с $217,000 за 2024 год, но Bentley еще не объявил цены на новую модель 2025 года. Ожидается, что цена будет еще выше. 2025 Flying Spur должен появиться в продаже до конца года.

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