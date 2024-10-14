Audi Q6 Sportback E-Tron 2025: встречайте!

На выставке Paris Motor Show 2024 свою новую модель представила компания Audi. По сути, это уменьшенная версия уже знакомого нам электрического кроссовера Q6 E-Tron, получившая название Q6 E-Tron Sportback. Автомобиль олицетворяет собой купе среднего размера и отличается более изящными линиями по сравнению с оригинальным Q6 E-Tron, который был представлен всего несколько месяцев назад. Крыша Sportback была опущена на почти 1,5 дюйма, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление с 0,28 до 0,26.

Фирменный стиль Audi прослеживается и в передней части автомобиля, где характерные раздельные фары, аналогичные тем, что у модели A6 E-Tron. Задняя часть автомобиля сужается к корме, что, естественно, сказывается на объеме багажного отделения. Однако даже с учетом этого, объем багажника составляет 511 литров, а после складывания задних сидений увеличивается до 1373 литров. Впереди автомобиля также находится небольшой багажник объемом 64 литра, а в салоне еще 25 литров дополнительного пространства.

Интерьер новинки практически полностью повторяет Q6 E-Tron, оснащаясь тройным дисплеем: 14,5-дюймовым инфотейментом, 11,9-дюймовым дисплеем водителя и 10,9-дюймовым экраном пассажира. Автомобиль также получил головное дисплея с поддержкой дополненной реальности. Варианты Sportback предлагаются с задним или полным приводом и двумя вариантами батарей: 75,8 кВтч или 94,9 кВтч.

Топовая версия SQ6 оборудована двумя двигателями и более крупной батареей, общая мощность составляет 483 лошадиные силы и разгон до 60 миль в час за 4,3 секунды. Базовая модель с одним мотором разгоняется до 60 миль в час за 7 секунд и способна проехать 339 миль (545 км) на одном заряде. Ауди также сообщает, что время зарядки от 10% до 80% составит 22 минуты при использовании зарядного устройства мощностью 270 кВт, а за 10 минут можно зарядить аккумулятор на 165 миль (265 км).

Audi Q6 E-Tron Sportback поддерживает адаптивную воздушную подвеску для комфортной поездки и оснащен 800-вольтовой электрической системой для быстрой зарядки. В салоне установлена аудиосистема Bang & Olufsen с 20 динамиками, включая четыре встроенных в передние подголовники.

Планируется, что новинка поступит в продажу в Европе в конце текущего года или в начале 2025 года. О спецификациях для Соединенных Штатов пока ничего не известно.