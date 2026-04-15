Главная Тесты Lada АвтоВАЗ продемонстрировал, как роботы «пытают» новый кроссовер «Лада», нанося 140 тысяч ударов дверью
АвтоВАЗ продемонстрировал, как роботы «пытают» новый кроссовер «Лада», нанося 140 тысяч ударов дверью

АвтоВАЗ провел испытания кузова нового кроссовера LADA Azimut с помощью роботизированных систем, подтвердив надежность дверей и капота автомобиля.
15.04.2026, 13:42·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Компания «АвтоВАЗ» провела демонстрацию испытаний кузова нового кроссовера LADA Azimut. В рамках тестирования автомобиль подвергается проверкам на прочность, имитирующим длительную и интенсивную эксплуатацию. Испытания осуществляются с помощью роботизированных систем, которые обеспечивают многократное открытие и закрытие дверей и капота.

Как сообщили представители «АвтоВАЗа», для оценки надёжности кузовных механизмов применяется специальный испытательный стенд с промышленными роботами. Это позволяет создать одинаковые условия для каждого тестового цикла и обеспечивает высокую точность получаемых данных. В производстве автомобилей LADA задействовано свыше полутора тысяч роботов, часть которых также используется при ресурсных испытаниях новых моделей.

Особое внимание в ходе тестов уделяется капоту. За время ресурсных испытаний капот закрывается 7300 раз, причём более 4000 циклов проходят с увеличенной нагрузкой — при скорости 2,5 метра в секунду и повышенном усилии. Как подчёркивают в компании, подобные условия гораздо жёстче стандартных, когда водитель закрывает капот вручную.

Не менее серьёзные проверки проходят и двери автомобиля. Так, водительская дверь должна выдержать 140 000 циклов открытия и закрытия, а каждая из пассажирских дверей — около 50 000 повторений. Все испытания, как отмечают в «АвтоВАЗе», также проводятся с использованием роботизированных технологий.

На данный момент инженеры компании проводят уже вторую итерацию испытаний, а впереди запланирован ещё один этап. По словам представителей автопроизводителя, кузов LADA Azimut и механизмы запирания успешно справляются с возложенными на них нагрузками и не вызывают нареканий на данном этапе.

Испытательный стенд оборудован современной системой защиты, включающей лазерные датчики. Если человек пытается попасть в рабочую зону во время теста, оборудование автоматически останавливается для обеспечения безопасности.

Параллельно с завершающими проверками предприятие продолжает опытную сборку кроссовера и отладку производственных процессов. По информации «АвтоВАЗа», в апреле с конвейера еженедельно сходят два-три предсерийных экземпляра LADA Azimut, что позволяет совершенствовать сборку и подготовить модель к массовому производству.

Между тем, кроссовер LADA Azimut готовится к процедуре сертификации. На прошлой неделе стало известно, что автомобиль успешно прошёл очередной этап испытаний на автополигоне компании. По итогам тестов, модель подтвердила высокий уровень надёжности и адаптации к российским дорожным условиям и климату.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Lada (919)Автоваз (574)

Нравится нашим читателям

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация