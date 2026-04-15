АвтоВАЗ продемонстрировал, как роботы «пытают» новый кроссовер «Лада», нанося 140 тысяч ударов дверью

Компания «АвтоВАЗ» провела демонстрацию испытаний кузова нового кроссовера LADA Azimut. В рамках тестирования автомобиль подвергается проверкам на прочность, имитирующим длительную и интенсивную эксплуатацию. Испытания осуществляются с помощью роботизированных систем, которые обеспечивают многократное открытие и закрытие дверей и капота.

Как сообщили представители «АвтоВАЗа», для оценки надёжности кузовных механизмов применяется специальный испытательный стенд с промышленными роботами. Это позволяет создать одинаковые условия для каждого тестового цикла и обеспечивает высокую точность получаемых данных. В производстве автомобилей LADA задействовано свыше полутора тысяч роботов, часть которых также используется при ресурсных испытаниях новых моделей.

Особое внимание в ходе тестов уделяется капоту. За время ресурсных испытаний капот закрывается 7300 раз, причём более 4000 циклов проходят с увеличенной нагрузкой — при скорости 2,5 метра в секунду и повышенном усилии. Как подчёркивают в компании, подобные условия гораздо жёстче стандартных, когда водитель закрывает капот вручную.

Не менее серьёзные проверки проходят и двери автомобиля. Так, водительская дверь должна выдержать 140 000 циклов открытия и закрытия, а каждая из пассажирских дверей — около 50 000 повторений. Все испытания, как отмечают в «АвтоВАЗе», также проводятся с использованием роботизированных технологий.

На данный момент инженеры компании проводят уже вторую итерацию испытаний, а впереди запланирован ещё один этап. По словам представителей автопроизводителя, кузов LADA Azimut и механизмы запирания успешно справляются с возложенными на них нагрузками и не вызывают нареканий на данном этапе.

Испытательный стенд оборудован современной системой защиты, включающей лазерные датчики. Если человек пытается попасть в рабочую зону во время теста, оборудование автоматически останавливается для обеспечения безопасности.

Параллельно с завершающими проверками предприятие продолжает опытную сборку кроссовера и отладку производственных процессов. По информации «АвтоВАЗа», в апреле с конвейера еженедельно сходят два-три предсерийных экземпляра LADA Azimut, что позволяет совершенствовать сборку и подготовить модель к массовому производству.

Между тем, кроссовер LADA Azimut готовится к процедуре сертификации. На прошлой неделе стало известно, что автомобиль успешно прошёл очередной этап испытаний на автополигоне компании. По итогам тестов, модель подтвердила высокий уровень надёжности и адаптации к российским дорожным условиям и климату.

Автор: Иван Бахарев