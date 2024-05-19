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Осталось 110 минут до старта: Льюис Хэмилтон делится своим мнением

Сегодня на трассе в Имоле Льюис Хэмилтон стартует с восьмой позиции и надеется порадовать итальянских болельщиков своим выступлением.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня на трассе в Имоле Льюис Хэмилтон стартует с восьмой позиции и надеется порадовать итальянских болельщиков своим выступлением. В своем комментарии перед стартом он отметил, что очень ценит поддержку итальянских фанатов и даже задался целью выучить итальянский язык. Хэмилтон также поделился мечтой о выступлении на этой трассе в следующем году.

Пилот команды Mercedes признал, что вчера у него возникли некоторые сложности, что стало уже традицией для него в последнее время по субботам. Однако сегодня - новый день, новые возможности, и он надеется на успешную гонку. Хэмилтон понимает, что догнать гонщиков, вышедших вперед, будет непросто, но он уверен, что команда сможет заработать важные очки в зачете.

Льюис Хэмилтон отметил, что на трассе в Имоле есть определенные трудности с обгонами, но он полон решимости бороться и попытается превзойти своих соперников. В целом, пилот надеется на удачный день и уверен, что сможет продемонстрировать хороший результат.

Источник

Mercedes (80)Льюис Хэмилтон (36)

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