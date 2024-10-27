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110 минут до гонки: Комментарий Фернандо Алонсо

Знаменитый гонщик Фернандо Алонсо проводит в Мехико свой 400-й Гран При и готовится к захватывающей борьбе на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.10.2024, 21:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Знаменитый гонщик Фернандо Алонсо проводит в Мехико свой 400-й Гран При и готовится к захватывающей борьбе на трассе.

Алонсо поделился своими мыслями: «Я искренне не ожидал, что моя карьера в Формуле 1 затянется настолько, но каждая гонка приносит мне невероятное удовольствие. Для меня большая честь отмечать 400-ю гонку в Мехико. Надеюсь, мы устроим настоящее шоу для всех болельщиков».

«Конечно, сегодня в мой день особые чувства, ведь это особенная гонка для меня и моей команды. Но как только опускается шлем, я сфокусирован на гонке и стараюсь не думать обо всем, кроме трассы. В итоге, гонка для меня - это просто еще один вызов», - подчеркнул Алонсо.

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Фернандо Алонсо (87)

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