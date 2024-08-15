100 автомобилей "Москвич-3" пересекли границу с другим государством.

На Московском автозаводе состоялась церемония передачи 100 кроссоверов «Москвич 3» в Спецсвязь. Мероприятие прошло в четверг, 15 августа. По информации источника, автомобили будут использоваться региональными управлениями Спецсвязи в разных частях страны.

Согласно заключенному контракту, автозавод передаст в общей сложности 100 машин, начиная с февраля текущего года и заканчивая концом года. Некоторые из автомобилей уже находятся в использовании для оперативных задач в регионах России.

Специалисты отметили, что все автомобили были адаптированы по специальному заказу. Разработан проект, включающий увеличение объема багажника до 1500 литров. Для этого было убрано заднее сиденье, и создан ровный пол.

Кроме того, в машинах обустроен специальный отсек для перевозки ценных грузов, и установлена система для надежного крепления груза. Кузов окрашен в специальный синий цвет с белой полосой, а на крыше установлен бело-синий проблесковый маячок с логотипом «Спецсвязи».

Напомним, что в начале августа автозавод представил общественности свою новую модель — кроссовер «Москвич 8», способный вместить семь человек. Начало производства и продаж этой модели запланировано на конец текущего года.