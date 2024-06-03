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Россияне увеличили перепродажу китайских авто в 2024 году

По данным экспертов сервиса, объем предложения китайских подержанных автомобилей на платформе "Авито Авто" увеличился на 71,6% за год. В то же время спрос вырос на 15,2%.
РедакцияР
Редакция
03.06.2024, 10:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным экспертов сервиса, объем предложения китайских подержанных автомобилей на платформе "Авито Авто" увеличился на 71,6% за год. В то же время спрос вырос на 15,2%.

Самыми популярными для перепродажи среди россиян являются автомобили марки Geely, доля таких предложений составляет 22,7%. На втором месте с долей 21,3% находится Chery, а на третьем – Haval (10%).

Согласно статистике, средняя цена подержанных автомобилей Geely весной составляла 2,4 млн рублей. Автомобили Chery с пробегом можно было найти за около 1,6 млн рублей.

Приобретение нового автомобиля Haval обходилось владельцам в 2,2 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было опубликовано, какие модели китайских автомобилей россияне считают премиальными.

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Китайские автомобили (96)Старт продаж (215)

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