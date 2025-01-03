Норвегия - страна, которая рвётся вперёд: электромобили пользуются популярностью в стране

Во многих странах мира наблюдаются амбициозные проекты по переходу на автомобили с электрическими двигателями. Однако не везде удается придерживаться заявленных сроков и планов.

Норвегия выделяется на общем фоне, продолжая двигаться к цели с впечатляющей скоростью. По данным на 2024 год, доля электрокаров на рынке новых автомобилей в стране достигла 88,9%, установив абсолютный рекорд. В 2023 году этот показатель составлял 82,4%. Планируется, что уже в 2025 году норвежцы практически полностью откажутся от покупки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Среди наиболее популярных марок автомобилей в Норвегии встречаются Tesla, Volkswagen и Toyota. Этот успех объясняется не только качеством самих машин, но и отличной инфраструктурой для электромобилей в стране, а также наличием государственных субсидий на покупку.

Благоприятный ритм жизни в Норвегии позволяет жителям не беспокоиться слишком сильно о времени зарядки своих электромобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей марки Tesla впервые за последнее время показали небольшое снижение к концу года.