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Появится ли на российском рынке обновленный запуск OMODA E5?

Новый электрический кроссовер OMODA E5 был представлен широкой аудитории в начале текущего года, но до сих пор не поступил в продажу в России. Первоначально планировалось начать продажи уже в апреле, однако, компания пересмотрела свои планы.
РедакцияР
Редакция
15.10.2024, 15:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый электрический кроссовер OMODA E5 был представлен широкой аудитории в начале текущего года, но до сих пор не поступил в продажу в России. Первоначально планировалось начать продажи уже в апреле, однако, компания пересмотрела свои планы.

По информации издания «Российская газета», в пресс-службе китайского производителя пояснили, что точные сроки появления модели на российском рынке пока не установлены. Причиной задержки стали изменения в экономической обстановке, что вынудило компанию проанализировать ситуацию более детально.

Ожидается, что информация о планах по выходу OMODA E5 на рынок будет объявлена только весной 2025 года. Пока же покупатели могут лишь ждать и следить за обновлениями от производителя.

OMODA E5 является электрическим вариантом кроссовера C5, который уже доступен для покупки в России. Автомобиль оснащен аккумулятором на 430 км, мощным электромотором на 204 л.с. и крутящим моментом 340 Нм. Благодаря технологии быстрой зарядки, батарею можно зарядить с 20% до 80% всего за полчаса.

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