Жан Тодт празднует свое 80-летие

Сегодня свой 80-й день рождения отмечает Жан Тодт – бывший руководитель команды Ferrari и экс-президент FIA.

Француз возглавил коллектив из Маранелло в 1994 году и оставался на этом посту до 2007 года. Под его руководством Ferrari вступила в одну из самых ярких и результативных эпох в Формуле 1, добившись многочисленных титулов как в личном зачёте пилотов, так и в Кубке конструкторов. Именно благодаря стратегическим решениям и эффективному управлению Тодта команда смогла выйти на передовые позиции и долгие годы опережать своих конкурентов.

Именно в период работы Жана Тодта в Ferrari к коллективу присоединился Михаэль Шумахер. С именем немецкого гонщика связаны пять чемпионских титулов, завоёванных с 2000 по 2004 годы. Кроме того, под руководством Тодта команда семь раз становилась победителем Кубка конструкторов – с 1999 по 2004 год, а также в 2007-м.

Покинув Ferrari, Жан Тодт выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIA и успешно возглавил организацию, занимая эту должность с 2009 по 2021 годы. За время его руководства в FIA акцент был сделан на повышение стандартов безопасности, внедрение устойчивых практик и расширение глобального охвата автоспорта.

В настоящее время Жан Тодт является почетным членом Автомобильного клуба Франции, а также элитного спортивного клуба Polo de Paris в Париже.