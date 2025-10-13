Жан Алези продаёт на аукционе Ferrari F92A

Жан Алези решил расстаться с одним из самых памятных автомобилей своей гоночной карьеры. На Ferrari F92A французский гонщик выступал в чемпионате мира по автогонкам Формулы 1 в 1992 году. После окончания этого сезона команда сделала ему особенный подарок — передала в собственность болид с шасси №136. Теперь, спустя годы, Алези выставляет автомобиль на аукцион, который организует французская компания Artcurial Motorcars в Париже в январе следующего года.

Ferrari F92A прошла капитальную реставрацию специалистами исторического департамента Ferrari. После восстановительных работ Жан Алези совершил на болиде несколько демонстрационных кругов по знаменитой трассе на заводском полигоне во Фьорано. Автомобиль вновь оказался на вилле гонщика в окрестностях Авиньона, где и пребывал на хранении долгие годы.

Под капотом машины установлен оригинальный мотор V12 объёмом 3,5 литра, способный развивать мощность до 750 лошадиных сил. Все детали, включая механические и электронные компоненты, сохранили свою аутентичность.

Жан Алези, возглавляющий сейчас автодром Поль-Рикар и выступавший в Формуле 1 с 1989-го по 2001 годы, пояснил значение этого автомобиля для себя: «С этой Ferrari 92A связана часть моей жизни, это символ моей страстной любви к Ferrari, а также символ той эры, когда достижение высоких скоростей было важнее всего». Гонщик выразил надежду, что автомобиль попадёт в хорошие руки и вновь появится на гоночной трассе. Алези добавил, что двери автодрома Поль-Рикар всегда будут открыты для этой машины, и он сможет вновь увидеть её в движении.

Историки автоспорта при этом отмечают, что несмотря на эффектный внешний вид и характерный гул 12-цилиндрового двигателя, Ferrari F92A стала одной из самых неудачных моделей команды того времени. По итогам сезона гонщиков Ferrari обошли соперники на болидах Williams, McLaren и Benetton. Алези с напарником Иваном Капелли набрали за сезон лишь 20 очков, а команда заняла только 4-е место в Кубке конструкторов. Тем не менее, Жан дважды поднимался на подиум — в Барселоне и Монреале.