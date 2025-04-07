Обязательства по электромобилям ZEV смягчены для поддержки трудящейся автомобильной индустрии

Правительство объявило о смягчении своих контроверсиальных правил по мандату по нулевым выбросам (ZEV), предоставив производителям большую гибкость для избежания штрафов, которые также были снижены.

С момента вступления в силу мандата ZEV правительства в начале 2024 года автопроизводители потратили миллиарды на искусственное стимулирование продаж электрических моделей, чтобы избежать крупных штрафов - что глава Общества производителей автомобилей и торговли, Майк Хоус, ранее описал как "несостоятельное", заявив, что "автомобильный сектор не может позволить себе осуществить самый амбициозный переход в мире одними силами".

Однако, в результате длительной консультации правительство решило смягчить правила мандата ZEV с целью предоставить дышащему на вздохе автомобильному сектору немного дополнительного пространства.

Одним из ключевых изменений, объявленных, является расширение так называемой схемы кредитов, которая в основном позволяет брендам торговать кредитами, генерируемыми за счет выполнения и превышения квоты правительства на электромобили; эта схема должна была быть отменена в следующем году, но теперь была продлена до 2029 года. Это еще не все, поскольку производители теперь также могут торговать кредитами между своими портфелями легковых автомобилей и грузовиков, чтобы избежать штрафов.

Тем временем правительство снизило штрафной сбор за каждый автомобиль сверх лимита с £15 000 до £12 000, и с £18 000 до £15 000 за каждый грузовик. Поскольку Евросоюз также собирается ввести новые испытания на выбросы, касающиеся PHEV, чтобы они были более репрезентативными для их реального выброса CO2, правительство заявило, что будет придерживаться старых руководящих принципов при оценке того, достигает ли каждый бренд своих целей по выбросам.

Эти изменения сопровождаются корректировками в плане вывода из обращения в 2030 году продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей, с гибридами и плагин-гибридами, которые теперь разрешены до 2035 года.

Примьер-министр Кеир Стармер заметил, что последние шаги правительства "помогут обеспечить, чтобы отечественные фирмы могли экспортировать британские автомобили, собранные британскими рабочими, по всему миру, и чтобы отрасль могла смотреть в будущее с уверенностью, а также с гордостью возвращаться в прошлое".