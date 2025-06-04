Ян Сяолин стал заместителем генерального директора GAC Motor в России.

В команде GAC Motor Россия произошли кадровые изменения. По решению GAC International, должность заместителя генерального директора компании GAC Motor Россия в ближайшее время займет Ян Сяолин (Yang XiaoLing), который обладает богатым опытом в развитии дилерских сетей и расширении присутствия бренда GAC на мировых рынках.

По данным пресс-службы китайского бренда, Ян Сяолин трудится в структуре GAC уже более 10 лет. В 2013 году он принимал участие в создании дилерской сети GAC в различных странах, таких как Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Ливан, Иран и Азербайджан, что сделало его инициатором первой зарубежной дилерской сети GAC. Кроме того, он работал на европейских рынках, занимая должность заместителя директора по европейскому региону в GAC Motor с 2015 по 2018 год и занимался вопросами расширения присутствия бренда в различных странах, включая Германию, Великобританию, Италию, Австрию, Норвегию и Эстонию.

В 2018 году Ян Сяолин возглавил администрацию GAC Motor Россия и под его руководством команда GAC выпустила на рынок кроссовер GS8. С 2022 года, будучи директором проекта в GAC International, он организовал производство полного цикла в Малайзии и руководил запуском крупноузловой сборки в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Его новая роль в России включает в себя ответственность за продажи, маркетинг, развитие каналов сбыта и организацию рекламных кампаний бренда GAC в стране.

Напомним, что официальные продажи автомобилей GAC в России начались в 2019 году. Для китайского производителя Россия является крупнейшим зарубежным автомобильным рынком. К началу 2025 года модельный ряд GAC в РФ включал в себя компактный кроссовер GS3, полноприводный среднеразмерный внедорожник GS8 и премиальный минивэн M8. В конце февраля 2025 года был представлен на российском рынке новый кроссовер GS4, а в марте появился бизнес-седан Empow и обновлённый кроссовер GS8 в комплектации GX Traveller. Все три новинки получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для продаж в России. Также запланировано введение на рынок нового гибридного кроссовера GAC S7, который был продемонстрирован на Шанхайском автосалоне.