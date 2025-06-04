Главная Новости Китайские автомобили Ян Сяолин стал заместителем генерального директора GAC Motor в России.
Новости

Ян Сяолин стал заместителем генерального директора GAC Motor в России.

Новый заместитель гендиректора GAC Motor в России: кто такой Ян Сяолин и какие задачи стоят перед ним в компании. Узнайте подробности об изменениях в руководстве и планах развития бренда на российском рынке.
РедакцияР
Редакция
04.06.2025, 09:42·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В команде GAC Motor Россия произошли кадровые изменения. По решению GAC International, должность заместителя генерального директора компании GAC Motor Россия в ближайшее время займет Ян Сяолин (Yang XiaoLing), который обладает богатым опытом в развитии дилерских сетей и расширении присутствия бренда GAC на мировых рынках.

По данным пресс-службы китайского бренда, Ян Сяолин трудится в структуре GAC уже более 10 лет. В 2013 году он принимал участие в создании дилерской сети GAC в различных странах, таких как Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Ливан, Иран и Азербайджан, что сделало его инициатором первой зарубежной дилерской сети GAC. Кроме того, он работал на европейских рынках, занимая должность заместителя директора по европейскому региону в GAC Motor с 2015 по 2018 год и занимался вопросами расширения присутствия бренда в различных странах, включая Германию, Великобританию, Италию, Австрию, Норвегию и Эстонию.

В 2018 году Ян Сяолин возглавил администрацию GAC Motor Россия и под его руководством команда GAC выпустила на рынок кроссовер GS8. С 2022 года, будучи директором проекта в GAC International, он организовал производство полного цикла в Малайзии и руководил запуском крупноузловой сборки в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Его новая роль в России включает в себя ответственность за продажи, маркетинг, развитие каналов сбыта и организацию рекламных кампаний бренда GAC в стране.

Напомним, что официальные продажи автомобилей GAC в России начались в 2019 году. Для китайского производителя Россия является крупнейшим зарубежным автомобильным рынком. К началу 2025 года модельный ряд GAC в РФ включал в себя компактный кроссовер GS3, полноприводный среднеразмерный внедорожник GS8 и премиальный минивэн M8. В конце февраля 2025 года был представлен на российском рынке новый кроссовер GS4, а в марте появился бизнес-седан Empow и обновлённый кроссовер GS8 в комплектации GX Traveller. Все три новинки получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для продаж в России. Также запланировано введение на рынок нового гибридного кроссовера GAC S7, который был продемонстрирован на Шанхайском автосалоне.

Источник

Китайские автомобили (547)Кадровые назначения (5)Кадровые перестановки (3)Gac (49)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация