Титул вовсе не обеспечен, - Зак Браун.

Команда McLaren начнёт европейскую часть сезона с внушительным преимуществом в 105 очков в Кубке конструкторов перед Mercedes и в 141 очко перед Red Bull Racing. Однако глава McLaren Racing Зак Браун подчеркивает, что победа в итоге сезона ещё далеко не факт.

Зак Браун отмечает: «Пять побед в шести гонках кажутся доминированием. Но это только начало сезона, и борьба далеко не завершена. Разницу в статистике сложно отыграть, но мы понимаем, что многое может измениться».

Гонка в Майами стала для McLaren первой, где они абсолютно контролировали ход событий. В других гонках условия были сложными, но команда смогла одержать победы, несмотря на не самую быструю машину. Зак Браун подчеркнул, что успех приходит благодаря правильной стратегии и работе команды.

«Хотя отрыв в очках внушителен, мы не считаем его само собой разумеющимся. В прошлом году мы также были на третьем месте после первой четверти сезона, но в конечном итоге выиграли Кубок конструкторов. Ничего не дано заранее, и мы продолжим бороться за каждое очко», - заключил Зак Браун.