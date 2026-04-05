Зак Браун устроил заезды на автомобилях из своей коллекции

Зак Браун и Ричард Дин, которые совместно владеют командой United Autosports, недавно устроили себе увлекательную поездку на исторических автомобилях из коллекции исполнительного директора McLaren Racing.

Тестовые заезды прошли на автодроме Circuito de Navarra, расположенном на севере Испании. Эта современная трасса протяжённостью 4313 метров известна своими соревнованиями в классе GT.

Согласно имеющейся информации, Браун и Дин активно готовятся к новому сезону участия в гонках ретро-автомобилей. На трассе в Наварре они поочерёдно управляли культовым спортпрототипом Jaguar XJR-9, автомобилем Lola T87 – именно на нём в 1987 году в серии IndyCar выступал Марио Андретти, а также легендарным Lotus 69, за рулём которого Эмерсон Фиттипальди участвовал в Формуле 2 в 1970 году. В гараже команды оказались и более современные спорткары, такие как Ferrari 458 GTE и McLaren MP4-12C GT3.



Зак Браун поделился впечатлениями от поездки в социальных сетях, отметив: «Провёл прекрасный день на Circuit de Navarra вместе с United Autosports. Эта трасса идеально подходит для того, чтобы погонять на исторической технике на пределе её возможностей!»