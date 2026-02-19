Зак Браун: «Мы определённо среди четырёх лучших»

В ходе второго дня тестов директор McLaren Racing Зак Браун подвёл предварительные итоги выступления команды. По его словам, результаты на данный момент позволяют рассчитывать на успешное начало сезона.

«Думаю, мы построили хорошую машину и окажемся в четвёрке лучших. На каких позициях – пока не знаю. Не думаю, что сейчас мы лидируем в этой группе, но впереди долгий сезон с большим объёмом работы по развитию машины. Я считаю, что у нас хорошая позиция для начала сезона», — отметил Браун.

Глава McLaren Racing также обратил внимание на сильную форму соперников. «Красные и серебристые машины выглядят очень конкурентоспособными, думаю, мы ещё не видели всего, на что способны в Red Bull. Но мы определенно входим в четверку лучших», — заявил он.

Команда продолжит доработку болида в преддверии старта чемпионата, чтобы сохранить высокие позиции и реализовать потенциал машины на протяжении всего сезона.