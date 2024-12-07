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Зак Браун: В нашей команде будет применяться тактика.

Вероятно, меньше суток осталось до того момента, как команда McLaren отпразднует победу в Кубке конструкторов – девятый в истории.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.12.2024, 19:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вероятно, меньше суток осталось до того момента, как команда McLaren отпразднует победу в Кубке конструкторов – девятый в истории. Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил, что этой ночью не сможет уснуть…

Зак Браун: «Ночью мы придумаем правила и завтра будем использовать командную тактику, чтобы избежать любых инцидентов на старте. Впрочем, наши гонщики и так все отлично понимают, не думаю, что им нужно об этом напоминать».

«Сегодня мы сработали идеально. Результаты очень плотные. Но гонка в воскресенье, и сейчас мы полностью сосредоточимся на завтрашнем дне. Вряд ли я смогу уснуть этой ночью, я уже с нетерпением жду развязки».

«Мы никого не исключаем из борьбы. Учитывая возможный выезд автомобиля безопасности и другие подобные ситуации, это было бы наивно. Завтра мы будем не защищаться, а атаковать – ради всех сотрудников McLaren, проделавших невероятную работу. Снимаю шляпу перед ними и надеюсь, что завтра вечером нам будет, что отпраздновать».

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