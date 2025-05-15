Почему у нового Porsche 911 GT2 RS такие огромные крылья?

Самым мощным представителем 911-семейства от Porsche на данный момент является 911 GT3 RS. Автомобиль отличает широкие воздухозаборники, массивные спойлеры и оптимизированная платформа, предназначенная для гоночных трасс. Внутри мощный 6-цилиндровый двигатель, который выдает внушительные 518 лошадиных сил. Однако, в планах немецкого производителя - выпустить еще более мощную версию этой модели, а именно GT2 RS.

На новых "шпионских" снимках можно увидеть прототип будущего флагмана 911-семейства, который прошел испытания на легендарной трассе Нюрбургринг. Автомобиль выглядит значительно шире, чем GT3 RS. Арки передних колес, визуально, напоминают GT3 RS, но они заметно выступают вперед, а задние арки оснащены расширениями и заклепками.

Фото: Carsweek.ru

Внешний вид кузова и ходовой части новинки кажется необычным, так как у замеченного прототипа, похоже, имеется стандартная ширина колес GT3 RS, что приводит к тому, что колеса не соответствуют размерам колесных арок. Однако, к моменту появления GT2 RS, планируется, что данные арки будут совмещены с более широкими коваными дисками, что обеспечит большее сцепление и улучшит управляемость.

По инсайдерской информации, новый и усовершенствованный GT2 RS будет оснащен гибридной силовой установкой с турбонаддувом и шестью цилиндрами. Мощность агрегата составит около 700 лошадиных сил, что почти на 200 л.с. превышает показатели нынешнего Porsche 911 GT3 RS.