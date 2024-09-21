Юки Цунода: Мы долго готовились к этому моменту

Японский гонщик Юки Цунода продемонстрировал отличную форму в квалификации Гран При в Сингапуре, заняв восьмое место и пройдя в финал. Его напарнику по команде Даниэлю Риккардо не пощадило удачи, и он стартует лишь с 16-й позиции в воскресенье.

Юки Цунода оценил свою производительность следующим образом: «В целом день выдался неплохим, я доволен, ведь долго не удавалось попасть в финал квалификации. Команде удалось проделать отличную работу, мы готовились к этому моменту, и в итоге показали восьмой результат вовремя».

Он добавил: «Хотелось бы выступить идеально в квалификации, но последний круг в финальной сессии получился не таким, как хотелось бы. Неудачное выезд из боксов повлияло на результат, я опаздывал на старт попытки. Несмотря на это, сегоднишний результат является важным достижением по сравнению с предыдущими гонками».

Перейдя к планам на гонку, Цунода отметил: «Сначала придется догнать машину Haas, которая выходит на старт передо мной. Наши основные конкуренты обогнали нас сегодня, но завтра буду бороться на полную катушку. Это не будет легко, но я сделаю все возможное».

На этом фоне выступление Даниэля Риккардо оказалось менее удачным. «Сегодня все прошло не так хорошо, и я не могу точно сказать, почему. Мы не сильно меняли настройки, однако столкнулись с трудностями при работе с резиной, включая новые комплекты шин».

Риккардо отметил: «Хотя в пятницу не все шло гладко, тренировки прошли хорошо, поэтому мы не меняли слишком многое в подготовке к гонке. Однако сегодня стало ясно, что проблемы с резиной не решились, и пилотирование доставляло меньше удовольствия. Надеялись исправить ситуацию до квалификации, но это не удалось».

Заканчивая свое высказывание, Риккардо добавил: «Предпочту умолчать о своих ожиданиях перед гонкой, чтобы избежать наказания за негативные комментарии».