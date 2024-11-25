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Макс Ферстаппен: Моя цель — выиграть пятый чемпионский титул в 2025 году

После успешного завершения текущего сезона и победы в титуле, отец четырехкратного чемпиона мира Йоса Ферстаппена настаивает на дальнейших достижениях от команды Red Bull.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.11.2024, 09:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

После успешного завершения текущего сезона и победы в титуле, отец четырехкратного чемпиона мира Йоса Ферстаппена настаивает на дальнейших достижениях от команды Red Bull. В интервью для Viaplay он подчеркнул, что следующая цель - пять титулов подряд, в лучших традициях Михаэля Шумахера в Ferrari.

«В команде понимают, с какими проблемами столкнулись, и что требуется изменить. Теперь настало время им доказать, что они способны справиться с этим вызовом».

«Я хотел бы увидеть пятый титул в следующем году. В текущем сезоне у нас был отличный старт, однако затем мы потеряли позиции. Теперь всё зависит от команды - от них зависит, как сложится все в 2025 году».

«На данный момент у Red Bull не самый быстрый болид, в противном случае Макс выигрывал бы гонки. Факт, что он добился титула на этой машине, говорит сам за себя. Посмотрите на результаты Серхио Переса. Что-то должно измениться, чтобы команда снова стала конкурентоспособной. Титул в этом году лишний раз подтверждает, насколько Макс силен и как хорошо справляется с вызовами».

Источник

Red Bull Racing (317)Йос Ферстаппен (10)

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