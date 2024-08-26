Кристиан Хорнер получил критику от Макса Ферстаппена

Финишировав вторым в Зандфорте, Макс Ферстаппен продолжает свою серию гонок без побед. Это уже пятая гонка подряд, в которой голландец не смог стать победителем. Отец Макса, Йос Ферстаппен, бывший гонщик Формулы 1, высказал своё мнение относительно снижения результатов Red Bull Racing.

Йос Ферстаппен уверен, что команда допустила серьезные ошибки, вернувшись к предыдущей версии машины. «Отставание более двадцати секунд – это огромное разочарование. Это явный признак того, что в команде были допущены серьезные недочёты в принятии решений», - заявил отец пилота.

«Настало время начать серьёзно задавать вопросы и пересмотреть текущую ситуацию, пока не стало слишком поздно», - добавил Йос Ферстаппен. Он отметил, что происходящее в команде вызывает у него большое беспокойство, особенно учитывая неудовлетворённость Макса отношением к машине.

Отцу Макса Ферстаппена кажется, что руководству Red Bull Racing нужно немедленно изменить текущую ситуацию. «Христиан Хорнер должен вернуть команду на правильный путь, но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что у него это получится. Для этого требуется серьёзные перемены, и в команде должна поменяться обстановка», - заключил Йос Ферстаппен.