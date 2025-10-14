Дерзкий новый концепт Mazda Vision намекает на будущий флагманский четырёхдверный купе

В преддверии открытия Japan Mobility Show 2025 компания Mazda раскрыла подробности о своих планах на предстоящую выставку. Производитель готовится представить новинки, связанные с развитием программы углеродно-нейтрального топлива, а также показать новый концепт-кар, который позволит заглянуть в будущее фирменного дизайна Mazda. По мнению экспертов, это может быть предвестник нового флагманского седана.

Судя по опубликованному изображению, пусть и сильно обрезанному, концепт-кар унаследовал дизайнерские черты актуальной Mazda 3, но получил более ярко выраженный силуэт. Внимание привлекают стремительный профиль крыши и окон, отсылающие к популярному хэтчбеку, однако кузов стал заметно длиннее, а задняя часть отличается покатой линией.

Несмотря на слухи, этот концепт не является преемником легендарного спортивного RX-7. Вместо этого компания может нацелиться на выпуск нового седана с задним приводом или четырехдверного купе. Подобная модель кажется вполне вероятной, учитывая, что ранее Mazda планировала построить седан на той же платформе, что и внедорожники CX-60 и CX-80.

Обе эти модели базируются на архитектуре с приоритетом заднего привода, что характерно для премиальных марок, таких как BMW или Mercedes. Эта же платформа должна была лечь в основу седана, который был предварительно показан в концепте Mazda Vision Coupe, а также поддерживает новейшую линейку рядных шестицилиндровых двигателей Mazda, предназначенных исключительно для этих автомобилей.

Хотя этот элемент проекта с задним приводом ранее был отменён, успех новых внедорожников компании на мировом рынке вновь пробудил интерес Mazda к созданию флагманского седана. Именно такую модель и может анонсировать новый концепт-кар.

Что касается силовых установок, эксперты ожидают появление версии с двигателем внутреннего сгорания – вероятнее всего, из семейства шестицилиндровых моторов Mazda. Не исключён и вариант с гибридным приводом.

Официальная презентация новинок Mazda состоится уже через несколько недель. Если прототип получит одобрение, он может выйти на рынки за пределами Японии. Особенно важными для бренда остаются США и Австралия, где у модели есть хорошие перспективы. Если автомобиль поступит в продажу в Японии и Австралии, то выпуск с правым рулём будет обеспечен, что открывает путь для выхода новинки и в Великобританию.