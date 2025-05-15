При уходе за автомобилем наши призёры не подведут вас

Мы - нация автомобильных ценителей, отличающаяся от практически всех других. Новые и подержанные, мы покупаем несоразмерное количество хот-хэтчей и невероятное количество кабриолетов, учитывая наш переменчивый климат. Мы нейтральны и нелогичны в своей любви ко всем типам автомобилей.

В общем, хотя есть исключения, мы также любим заботиться о нашей гордости и радости, будь то Фиат или Феррари. Поэтому мне нравится читать наши обзоры продуктов и подбирать советы - никто не идет на такие длинные пути, как мы.

Ежегодная церемония награждения лучших продуктов Auto Express Product Awards объединяет 20 категорий, чтобы выбрать продукты, которые помогут вам поддерживать ваш автомобиль в наилучшем состоянии, обращая внимание на соотношение цены и качества. Несколько наших победителей стоят менее £10 - самый дешевый даже не доходит до £5 - и большинство из них не являются самыми дорогими в своем сегменте. Но мы считаем, что они - лучшие.

Поэтому покупайте продукты с умом и посмотрите, какие продукты мы с удовольствием рекомендуем во всех видах ухода за автомобилем, тщательно проверив их. Наш легендарный тестер Ким Адамс недавно передал все, начиная от гаража, полного старых дверей и капотов (для сравнения полировок), и заканчивая запасом мертвых мух (для оценки шампуней для автомобилей), новому гуру по тестированию Тому Барнарду.

И это без упоминания таких вещей, как место в морозильной камере, необходимое для проверки устойчивости омывающего средства к обледенению, или часы, которые наш эксперт по шинам Джон Баркер проводит на испытательных треках, сравнивая все виды резины.

Я не буду портить вам сюрприз, но общий победитель - простой, умный, экономичный и в своей работе фундаментально великолепный. Надеюсь, отличные продукты, которые мы рекомендуем, подтолкнут вас к заботе о машине. Или по крайней мере, к намеренному шопингу, чтобы правильный набор был на вашей полке, когда вы найдете время и мотивацию.

Потому что (не обращая внимания на неизбежный ливень или нападение птиц, случающиеся из ниоткуда сразу после мойки автомобиля) просто и здорово наслаждаться жизнью, сидя на солнечном выходном дне и любуясь своим сверкающим автомобилем. В этом просто что-то терапевтическое - в тяжелом труде и блестящей награде. И мы сделали все возможное, чтобы назвать лучшие продукты, чтобы вы достигли этой цели.