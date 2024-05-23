Как выглядел A2RL на местности

Идея о полностью автономных гонках, безусловно, вызвала бурю эмоций. В автомобильной индустрии попытки создать автономное управление были скорее удачными, чем нет – беспилотные такси сбивались с пути, "полностью автоматическое вождение" не отвечало ожиданиям, и хотя многие говорят, что им интересен мир, где можно просто расслабиться и ничего не делать в своем автоподе, технологии, необходимые для этого, кажутся находящимися на расстоянии светового года или чрезвычайно дорогими. Или и то, и другое.

Для поклонников автоспорта возникли опасения, ведь веселье заключается в поддержке команд и гонщиков. McLaren MP4/4 – легендарная машина, но стала бы она таковой, если бы ее водил не Сенна? Была бы Subaru такой же легендарной компанией без Колина Макрея?

Фото: Motor1.com

Общение с людьми с обеих сторон баррикады, находясь в одной из них, позволяет понять эту неуверенность. Но быть там – значит видеть все по-другому. Легко насмехаться издалека – вы никогда не поймете, что такое на самом деле, пока не окажетесь в самом центре событий.

Накануне гонки трасса была тиха, но боксы кипели живостью, азартом и тревогой. Для участников это был новый мир. Может быть, у кого-то был опыт в автоспорте, а у кого-то нет, но их задачей было заставить машину сделать то, что она раньше не делала. В этом и заключается вызов, и вызов – в центре автоспорта.

Сами машины – впечатляющие технические шедевры. Основанные на настоящем гоночном автомобиле и построенные по спецификациям, у всех было равное поле игры. Наблюдать, как команды скучают вокруг компьютеров, анализируя данные, настраивая код и извлекая уроки из прошлого опыта своих машин, было увлекательно. Я никогда не был на соревнованиях, где руководители команд с удовольствием показывают вам, что произошло, когда их машина врезалась в стену, но в A2RL это часть забавы. Почему? Потому что они могли извлечь из этого урок. Как и когда малыш, еще не владеющий полностью своими крошечными ножками, падает – это возможность для обучения. Восторг на шоу был заразителен и помог снизить барьеры.

В дни перед гонкой было приятно видеть и слышать, как машины разгонялись на полной скорости. Прямые участки Яс Марины наполнялись восхитительным шумом, и с этим возникала надежда у всех. Машины уверенно кружили по трассе без водителя за рулем.

Фото: Motor1.com

Когда наступил день гонки, энтузиазм не только у команд, но и у зрителей, был радостью для глаз. Тысячи людей пришли посмотреть то, чего раньше не было. Они не знали, чего ожидать, или смогут ли машины сделать то, что им полагалось. Увидеть Квята на трассе с машиной, идущей сама по себе, было настоящим удовольствием. Конечно, победил человек, но для первого раза команда Ones'n'Zeroes показала отличное выступление.

Сама гонка, на несколько кругов, показала, что четыре машины делали именно то, что им полагалось: ехали автономно. Гонка не была такой же напряженной и динамичной, как соревнование с участием людей, но концепция сработала. Трудно не почувствовать жалость к PoliMOVE за неудачу, но радость от того, что машина TUM пересекла финиш первой, была невероятной. Великий инженерный эксперимент на своем зародышевом этапе сработал. И не только это, но было собрано огромное количество данных для гонки следующего года.

Независимо от соревнований, то, чему может научиться вся отрасль из этого опыта, огромно. Работа в области автономных технологий настолько публична, что мы сможем отслеживать изменения из года в год и увидим, к чему приведут усилия команд.

Иногда можно удивиться, но первая гонка доказывает, что от A2RL можно ждать чего-то по-настоящему захватывающего.