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Дубль Ferrari в Спа и Мик Шумахер на подиуме: результаты WEC

Бельгийская гонка WEC: Ferrari победила, Alpine боролась за второе место. Подробности триумфа AF Corse на трассе в Спа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.05.2025, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На трассе в Спа завершилась 6-часовая гонка, третий этап сезона WEC, которую выиграла команда Ferrari.

Несмотря на победу Ferrari, стоит отметить отличную гонку команды Alpine, которая боролась за второе место до самого финиша. Пилот Мик Шумахер финишировал третьим, отстоявшись от Ferrari №50 менее чем на секунду, что является отличным результатом.

Победителями стали гонщики из команды Ferrari AF Corse под номером 51: Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци.

Фото: F1news.ru

После гонки пилот Антонио поделился своими впечатлениями: «Уик-энд для нас начался не самым удачным образом, но мы не опустили руки. Вчера мы выиграли квалификацию, а сегодня машина работала отлично. Наши напарники не подвели, команда отлично выполнила тактику. Бельгийский этап стал отличной подготовкой к Ле-Ману!»

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