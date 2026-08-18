WEC: команда Ford впервые представила свой гиперкар

Заводская команда Ford Racing готовится дебютировать в категории Hypercar чемпионата мира по гонкам на выносливость. Вчера на автодроме Поль-Рикар, расположенном на юге Франции, во время плановых испытаний прессе впервые показали новый спортпрототип.

Первую обкатку автомобиля провели в начале августа в закрытом режиме. По слухам, тесты проходили на трассе центра подготовки гонщиков, который также находится в Ле-Кастелле. Поскольку программа развивается без проблем, в Ford приняли решение представить опытный образец гиперкара, который должен выйти на старт в 2027 году. Индекс у машины пока отсутствует, а её название объявят позднее.

Испытания на Поль-Рикаре стали первыми полноценными тестами спортпрототипа. Его шасси разработали специалисты французской компании ORECA, базирующейся неподалёку от автодрома. В Ford Racing проверяли работу всех бортовых систем и подтвердили их исправность. Тестовая программа продолжится на этой и следующей неделе.

Вчера за рулём машины поочерёдно работали Мэтт Кэмпбелл и Логан Сарджент. Кроме того, на Поль-Рикаре присутствовали другие гонщики новой команды — Майк Рокенфеллер и Том Бломквист.

Ford возвращается в высшую категорию WEC, рассчитывая вновь, как и в 60-е годы прошлого столетия, побороться за победу в Ле-Мане. Пока гиперкар с 5,4-литровым двигателем V8 носит камуфляжную раскраску. Испытаниям в Ле-Кастелле предшествовали интенсивная работа на симуляторе и продолжительные стендовые тесты. В июле команда впервые успешно запустила силовую установку, уже установленную на шасси.

В дальнейшем Ford намерен провести испытания на различных европейских трассах. До начала чемпионата 2027 года машина должна пройти омологацию FIA.

В состав новой заводской команды входят шесть гонщиков, и все они будут участвовать в тестах. Зимой в Ford подтвердили контракты с Майком Рокенфеллером, Логаном Сарджентом и Себастьеном Приолем. В июне к ним присоединились опытные специалисты по гонкам на выносливость Мэтт Кэмпбелл, Том Бломквист и Ник Йеллоли. Первые двое долго сотрудничали с заводской командой Porsche, а британец в последнее время выступал в американской серии IMSA на спорткарах Acura.