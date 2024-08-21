Пятилетний ребенок управляет Lamborghini Revuelto, разгоняясь до 194 миль в час.

Пятилетний водитель Zayn Sofuoglu управляет Lamborghini Revuelto.

Недавно он разогнал машину до 194 миль в час на закрытой взлетно-посадочной полосе, с отцом на пассажирском сиденье.

Несмотря на свой юный возраст, он уже управлял несколькими высокооснащенными автомобилями.

Знакомьтесь с Zayn Sofuoglu. Сын турецкого мотогонщика Кенана Софуоглу, ему всего пять лет, и он уже управляет суперкарами. Недавно он управлял Lamborghini Revuelto со скоростью 194 мили в час.

В коротком видео, опубликованном в Instagram, видно, как Софуоглу одевается, надевает шлем, пристегивается в специальное детское автокресло, перед тем как дать по газу на гибриде мощностью 1001 лошадиная сила по взлетно-посадочной полосе аэропорта. Его отец находится на пассажирском сиденье, но маленький Софуоглу сам управляет автомобилем. И он не сбавляет скорость до тех пор, пока на цифровом спидометре не появляется 312 км/ч. Это 194,86 миль в час, что является чрезвычайно высокой скоростью для любого водителя, не говоря уже об том, кто использует удлинители, чтобы достать до педалей.

Изучая аккаунт Zayn в Instagram (управляемый его родителями, согласно описанию), видно, что несмотря на свой юный возраст, он не чужд колесам. Мы видим мотоциклы, гоночные карты и множество автомобилей, на которых он уже управлял. Среди них Tesla Model S Plaid, на которой он делает круги, Nissan 200SX дрифтовая машина, на которой он дрифтует с некоторым мастерством, и Ferrari SF90, где он тоже исполняет круги (в зрелом трехлетнем возрасте). Так что у него есть определенный опыт в управлении высокооснащенными автомобилями. По сути, у него, вероятно, больше опыта работы с мощными машинами, чем у большинства водителей.

Следует отметить, что Zayn выглядит чрезвычайно сосредоточенным во время управления Lamborghini со скоростью 194 мили в час. Его взгляд устремлен вперед на протяжении всего заезда, но обратите внимание на то, что он делает после финиша. Его глаза мелькают по инструментальной панели, затем на зеркало заднего вида, затем снова на горизонт во время торможения. Даже когда папа протягивает ему поздравительную руку, он отвечает на жест, не отрывая глаз от дороги. И когда начинаются праздничные круги, он внимательно оценивает ситуацию перед тем, как давить на газ. Кажется, что он очень серьезно относится ко всему этому. И это хорошо в любом возрасте.

Считаете ли вы, что пять лет - слишком ранний возраст для подобной деятельности за рулем? Поделитесь вашим мнением в комментариях.

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