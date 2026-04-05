Хотите платить меньше за топливо? Пора Британии провести референдум по вопросу добычи нефти в Северном море

Впервые за 31 год и 1 580 выпусков этой еженедельной колонки, посвящённой автомобильным вопросам, автор поднимает вопрос о необходимости референдума по теме, связанной с транспортом. Такой шаг ранее не рассматривался, однако, по мнению эксперта, автомобили, фургоны и грузовики имеют большое значение для 42 миллионов обладателей водительских прав в Великобритании.

Своевременное техническое обслуживание и забота о транспортных средствах помогают владельцам поддерживать их исправное состояние. В повседневной жизни все сводится к стандартной последовательности: открыть, поехать, припарковаться, закрыть – и так по кругу. Это и есть суть владения автомобилем, считают многие автолюбители.

Однако с течением времени процесс приобретения топлива для личного транспорта становится всё более сложным и неудобным. В качестве примера приводится ситуация с дизельным топливом, которое подверглось широкой критике и у части общества стало практически запретным. Это несмотря на то, что дизель позволяет грузовикам доставлять продукты и необходимые товары, а каретам скорой помощи – перевозить пациентов на большие расстояния.

Описывая собственный опыт, автор отмечает, что однажды, находясь на грани пустого бака, ему пришлось долго стоять в очереди за бензином. Вспоминая поездку на водородном автомобиле по Великобритании, он сообщает, что транспорт пришлось доставлять домой на прицепе для дозаправки. Газовые заправки, ранее популярные и доступные в регионе, практически исчезли. Кроме того, неоднократно сталкивался с тем, что зарядные станции для электромобилей оказывались недоступными, оставляя автомобили без необходимого запаса энергии.